Zombi Angelina gerçek yüzünü paylaştı: Hiç estetik yaptırmadım

HEP ÜNLÜ OLMAK İSTEDİ

Gerçek adı Fatemeh Khishvand olan ünlü fenomen 2019 yılında ahlaksızlığa teşvik suçlaması nedeniyle tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.14 ay boyunca hapiste kalan Tabar, cezaevinden çıktıktan sonra çocukluğundan beri hep ünlü olmak istediğini ve şimdiye kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini açıkladı.