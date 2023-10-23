Mal varlığına el konulan Dilan Polat'ın arkadaşı Nez Demir ağladı
Soruşturmalar Dilan Polat'ın eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'e de sıçradı. Nez Demir'in de mal varlığına el konulunca fenomen ağlamaya başladı. Nez Demir açıklama yaparak "Tamamen arkadaş kurbanı oldum." dedi.
Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında. Son olarak başsavcılık konuya dair açıklama yaparak ailenin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.