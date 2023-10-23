Mal varlığına el konulan Dilan Polat'ın arkadaşı Nez Demir ağladı

Soruşturmalar Dilan Polat'ın eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'e de sıçradı. Nez Demir'in de mal varlığına el konulunca fenomen ağlamaya başladı. Nez Demir açıklama yaparak "Tamamen arkadaş kurbanı oldum." dedi.

Mal varlığına el konulan Dilan Polat'ın arkadaşı Nez Demir ağladı - 1

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında. Son olarak başsavcılık konuya dair açıklama yaparak ailenin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Mal varlığına el konulan Dilan Polat'ın arkadaşı Nez Demir ağladı - 2

Bu süreçte Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine de bu soruşturma sıçradı. Her ne kadar fenomen konuyla alakası olmadığını söylese de Nez Demir'in mal varlığına da el konuldu.

Mal varlığına el konulan Dilan Polat'ın arkadaşı Nez Demir ağladı - 3

AĞLAYARAK İSYAN ETTİ

Fenomen sosyal medyada açıklama yaparak "Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için. Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi 40 yıllık esnaf babama geldi, ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum... Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen" dedi.

Mal varlığına el konulan Dilan Polat'ın arkadaşı Nez Demir ağladı - 4

POLAT ÇİFTİNE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.

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