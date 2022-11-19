 MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte bu haftanın eleme adayları | N-Life

MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte bu haftanın eleme adayları

MasterChef heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 18 Kasım tarihli bölümünde Konya'ya konuk olan yarışmacılar, bölgenin ünlü yemeklerini yapmaya çalıştı. Konuk jürinin değerlendirmesi ardından dokunulmazlık alan takım, yarışmacılarını koruma hakkı kazandı. Peki,MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte bu haftanın eleme adayları

MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte bu haftanın eleme adayları - 1

MasterChef'in 131'inci bölümünde kırmızı ve mavi takım tarhun çorbası, lahana sarması, ekşili kabak, zülbiye ve köftüden oluşan menüyle konuk jürinin karşısına çıktı. Yemekleri en çok beğenilen takımın üyeleri bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. Peki, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim bu haftanın eleme adayları arasına girdi?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte bu haftanın eleme adayları - 2

Konuk jürinin değerlendirmesi ile dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı, mavi takımdan Büşra ve Gamze eleme potasına kalmamak için çaba gösterdi.

MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte bu haftanın eleme adayları - 3

Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra bu haftanın eleme adayları olarak belirlenmi oldu. Eleme potasına kalan bu 5 isimden biri 20 Kasım Pazar günü MasterChef'e veda edecek.

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