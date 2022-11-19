MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte bu haftanın eleme adayları

MasterChef'in 131'inci bölümünde kırmızı ve mavi takım tarhun çorbası, lahana sarması, ekşili kabak, zülbiye ve köftüden oluşan menüyle konuk jürinin karşısına çıktı. Yemekleri en çok beğenilen takımın üyeleri bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. Peki, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim bu haftanın eleme adayları arasına girdi?