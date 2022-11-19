MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte bu haftanın eleme adayları

MasterChef'in 131'inci bölümünde kırmızı ve mavi takım tarhun çorbası, lahana sarması, ekşili kabak, zülbiye ve köftüden oluşan menüyle konuk jürinin karşısına çıktı. Yemekleri en çok beğenilen takımın üyeleri bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. Peki, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim bu haftanın eleme adayları arasına girdi?
Konuk jürinin değerlendirmesi ile dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı, mavi takımdan Büşra ve Gamze eleme potasına kalmamak için çaba gösterdi.
Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra bu haftanın eleme adayları olarak belirlenmi oldu. Eleme potasına kalan bu 5 isimden biri 20 Kasım Pazar günü MasterChef'e veda edecek.