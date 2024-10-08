Meğer babasıyla aynı dizide yer almış! Çocuklar Duymasın'ın Mervesi büyüdü, görenler tanıyamıyor!
Yılların efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Merve karakteriyle tanınan Öykü Güven'in son hali görenleri şaşırtıyor. Şimdilerde 21 yaşında olan genç kız meğer babasıyla da aynı dizi de yer almış... İşte, Öykü Güven'in herkesi şaşırtan babası...
Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan’ın başrollerinde rol aldığı dizede çok bilmiş, cimcime bir kız çocuğu Merve'yi canlandıran Öykü Güven, yıllar sonra güzelliğiyle göz kamaştırdı.