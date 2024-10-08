Meğer babasıyla aynı dizide yer almış! Çocuklar Duymasın'ın Mervesi büyüdü, görenler tanıyamıyor!

Yılların efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Merve karakteriyle tanınan Öykü Güven'in son hali görenleri şaşırtıyor. Şimdilerde 21 yaşında olan genç kız meğer babasıyla da aynı dizi de yer almış... İşte, Öykü Güven'in herkesi şaşırtan babası...

Meğer babasıyla aynı dizide yer almış! Çocuklar Duymasın'ın Mervesi büyüdü, görenler tanıyamıyor! - 1

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan’ın başrollerinde rol aldığı dizede çok bilmiş, cimcime bir kız çocuğu Merve'yi canlandıran Öykü Güven, yıllar sonra güzelliğiyle göz kamaştırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Meğer babasıyla aynı dizide yer almış! Çocuklar Duymasın'ın Mervesi büyüdü, görenler tanıyamıyor! - 2

21 yaşındaki Öykü Güven sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Meğer babasıyla aynı dizide yer almış! Çocuklar Duymasın'ın Mervesi büyüdü, görenler tanıyamıyor! - 3

Çocuklar Duymasın dizisinde Tuna'nın kızı, Gönül'ün üvey kızını canlandıran Öykü Güven'in dizinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğu ortaya çıktı.

Meğer babasıyla aynı dizide yer almış! Çocuklar Duymasın'ın Mervesi büyüdü, görenler tanıyamıyor! - 4

Öykü Güven, ilk kez 2010 yılında seyirci karşısına çıktı. Dizinin final yaptığı 2019 tarihine kadar Çocuklar Duymasın'da oynayan Öykü Güven, daha sonra yurtdışına giderek ve uluslararası alanda oyunculuk çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Meğer babasıyla aynı dizide yer almış! Çocuklar Duymasın'ın Mervesi büyüdü, görenler tanıyamıyor! - 5

Müzisyenlik yapan bir ağabeyi de bulunan Güven, Çocuklar Duymasın dışında başka bir dizi projesinde rol almadı.

Meğer babasıyla aynı dizide yer almış! Çocuklar Duymasın'ın Mervesi büyüdü, görenler tanıyamıyor! - 6
Meğer babasıyla aynı dizide yer almış! Çocuklar Duymasın'ın Mervesi büyüdü, görenler tanıyamıyor! - 7

İşte, "Cimcime Merve"nin şimdiki hali…

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