Meğer babasıyla aynı dizide yer almış! Çocuklar Duymasın'ın Mervesi büyüdü, görenler tanıyamıyor!

Öykü Güven, ilk kez 2010 yılında seyirci karşısına çıktı. Dizinin final yaptığı 2019 tarihine kadar Çocuklar Duymasın'da oynayan Öykü Güven, daha sonra yurtdışına giderek ve uluslararası alanda oyunculuk çalışmalarını sürdürmeye devam etti.