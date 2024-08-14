Merkür retrosu ne zaman bitiyor?

Merkür, Başak ve Aslan burcunda gerileme gerçekleştirecek. İletişimi, ulaşımı ve teknolojiyi temsil eden Merkür, değişken toprak burcu Başak ve sabit ateş burcu Aslan’da geriye doğru hareket edecek. Astrologlara göre Merkür Retrosu sırasında iletişim problemleri ve yanlış anlaşılmalar olabilir. Teknolojik cihazlarda arızalar yaşanabilir ve seyahat planları aksayabilir. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek?

Merkür retrosu ne zaman bitiyor? - 1

Merkür gerilemesi yani retrosu yılda üç ya da dört kez, yaklaşık üç hafta sürelik bir zaman dilimini kapsar. Bu yılın ikinci gerilemesi de yakın zaman önce başladı. Asroloji meraklıları da "Merkür Retrosu ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor.

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Merkür retrosu ne zaman bitiyor? - 2

Astrologlara göre; Merkür Retrosu özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar. Bu dönemde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.

Merkür retrosu ne zaman bitiyor? - 3

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Merkür Retrosu 6 Ağustos'ta başladı. İki ayrı burçta gerçekleşecek retro ilk olarak 6-14 Ağustos Başak burcunda, 15-28 Ağustos arasında ise Aslan burcunda yaşanacak.

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