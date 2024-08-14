Merkür retrosu ne zaman bitiyor?
Merkür, Başak ve Aslan burcunda gerileme gerçekleştirecek. İletişimi, ulaşımı ve teknolojiyi temsil eden Merkür, değişken toprak burcu Başak ve sabit ateş burcu Aslan’da geriye doğru hareket edecek. Astrologlara göre Merkür Retrosu sırasında iletişim problemleri ve yanlış anlaşılmalar olabilir. Teknolojik cihazlarda arızalar yaşanabilir ve seyahat planları aksayabilir. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek?
Merkür gerilemesi yani retrosu yılda üç ya da dört kez, yaklaşık üç hafta sürelik bir zaman dilimini kapsar. Bu yılın ikinci gerilemesi de yakın zaman önce başladı. Asroloji meraklıları da "Merkür Retrosu ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor.