Merkür Retrosu ne zaman? İşte son Merkür Retrosu'nun tarihi

Merkür'ün geri hareket edeceği dönemler astroloji takipçileri tarafından merak konusu oldu. Bu yılın yeni tutulması için artık sayılı günler kaldı. Her yıl belirli zaman dilimlerinde Merkür Retrosu gerçekleşiyor ve bu dönemler özellikle bazı burçlar üzerinde etkilere neden olabiliyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman başlayacak?

Merkür Retrosu ne zaman? İşte son Merkür Retrosu'nun tarihi - 1

Merkür Retrosu için geri sayım başladı. Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Astrologlara göre; Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Hangi gezegen Retro ise gezegenin temsil ettiği konuları o dönem yapılmamasında fayda vardır. İşte, Merkür Retrosu tarihi...

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Merkür Retrosu ne zaman? İşte son Merkür Retrosu'nun tarihi - 2

2023 MERÜR RETROSU TARİHLERİ

2023 yılında ilk retro 20 Nisan-15 Mayıs arasında gerçekleşti. Bu dönemde Merkür Boğa burcunda geri hareket etti.

Yılın ikinci retrosu ise 23 Ağustos-15 Eylül arasında olacak. Bu kez de Merkür Başak burcunda gerileyecek.

2023'ün son retrosu da 12 Aralık'ta başlayacak. Bu tarihte Merkür'ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek.

Merkür Retrosu ne zaman? İşte son Merkür Retrosu'nun tarihi - 3

MERKÜR RETROSUNDA NELER OLUR?

Astrologlara göre; Merkür Retrosu özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar.

Bu dönemde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.

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