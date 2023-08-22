Merkür Retrosu ne zaman? İşte son Merkür Retrosu'nun tarihi
Merkür'ün geri hareket edeceği dönemler astroloji takipçileri tarafından merak konusu oldu. Bu yılın yeni tutulması için artık sayılı günler kaldı. Her yıl belirli zaman dilimlerinde Merkür Retrosu gerçekleşiyor ve bu dönemler özellikle bazı burçlar üzerinde etkilere neden olabiliyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman başlayacak?
Merkür Retrosu için geri sayım başladı. Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Astrologlara göre; Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Hangi gezegen Retro ise gezegenin temsil ettiği konuları o dönem yapılmamasında fayda vardır. İşte, Merkür Retrosu tarihi...