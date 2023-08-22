Merkür Retrosu ne zaman? İşte son Merkür Retrosu'nun tarihi

Merkür Retrosu için geri sayım başladı. Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Astrologlara göre; Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Hangi gezegen Retro ise gezegenin temsil ettiği konuları o dönem yapılmamasında fayda vardır. İşte, Merkür Retrosu tarihi...