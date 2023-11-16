Metin Uca tedavi gördüğü hastanede entübe edildi

Uca'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sevgili dostlarımız, sevenlerimiz Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; 'umudu kaybetmemek' Umudu kaybetmeyeceğiz."