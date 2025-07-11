Mevsimin ilk dolunayı büyüledi

Yaz mevsiminin ilk dolunayı, turuncu parıltısıyla gökyüzünde büyüleyici bir illüzyon yarattı. “Ay Yanılsaması” olarak bilinen ve dolunayı olduğundan çok daha büyük gösteren doğa olayında Türkiye ve dünyanın dört bir yanından büyüleyici görüntüler...

Mevsimin ilk dolunayı büyüledi - 1

Ay, bu gece Türkiye saatiyle 23.36'da tam dolunay evresine ulaştı.

 “Ay Yanılsaması” (Moon Illusion) adı verilen ve nadir görülen doğa olayı nedeniyle ay, turuncumsu bir parıltıyla ve normalden çok daha büyükmüş gibi kendini gösterdi.

(İstanbul)

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İstanbul

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İstanbul

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Ankara

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Tekirdağ

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İzmir

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Atina

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New York

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Kaliforniya

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