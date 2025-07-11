Mevsimin ilk dolunayı büyüledi

Ay, bu gece Türkiye saatiyle 23.36'da tam dolunay evresine ulaştı.

“Ay Yanılsaması” (Moon Illusion) adı verilen ve nadir görülen doğa olayı nedeniyle ay, turuncumsu bir parıltıyla ve normalden çok daha büyükmüş gibi kendini gösterdi.

(İstanbul)