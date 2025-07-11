Mevsimin ilk dolunayı büyüledi
Yaz mevsiminin ilk dolunayı, turuncu parıltısıyla gökyüzünde büyüleyici bir illüzyon yarattı. “Ay Yanılsaması” olarak bilinen ve dolunayı olduğundan çok daha büyük gösteren doğa olayında Türkiye ve dünyanın dört bir yanından büyüleyici görüntüler...
Ay, bu gece Türkiye saatiyle 23.36'da tam dolunay evresine ulaştı.
“Ay Yanılsaması” (Moon Illusion) adı verilen ve nadir görülen doğa olayı nedeniyle ay, turuncumsu bir parıltıyla ve normalden çok daha büyükmüş gibi kendini gösterdi.
(İstanbul)