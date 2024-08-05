1 damlası gençlik aşısı kadar etkili! Gece sürünce etkisi 2'ye katlanıyor: Kırışıklıkları açıyor, ince çizgileri azaltıyor

Argan yağı, ciltteki yaşlanma belirtilerini en aza indirir. Argan yağı özellikle cildinde sarkma meydana gelenler için harikalar yaratır. Tüm cilt tipleri için faydalı olan arga yağı, düzenli kullanımda tüm kırışıklıkları açar.



UYARI! Herhangi bir cilt problemi ya da alerjik reaksiyon yaşıyorsanız bu yağları cildinize uygulamadan önce mutlaka bir dermotolog ya da cilt uzmanına danışın. Çünkü bu yağları direkt cilde uygulamak akne, sivilce gibi sorunları tetikleyebilir gözenekleri tıkayabilir.