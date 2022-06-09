2000'lerin düşük bel modası geri dönüyor

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 16:15 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 16:47

Günümüzde, moda trendlerine her gün bir yenisi eklense de eski dönem tasarımlarına olan düşkünlük hala devam ediyor. 2000'li yıllarda popüler olan düşük bel pantolonlar ise bu trendlerin en bilinen örneği. Paris Hilton ve Britney Spears gibi isimlerle aklımıza kazınan bu trendi, yeni nesilde şimdiden görmeye başladık. İşte düşük bel pantolonlarla boy gösteren isimler...

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Düşük bel pantolonlar hayatımıza yeniden giriyor! Uzun yıllar boyunca görmeye alıştığımız yüksek bel pantolon modeller, yerini yeniden düşük bellere bıraktı. 

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BAZI KESİMLER SEVMEMİŞTİ

Özellikle 2000'li yıllarda altın çağını yaşayan bu trend, kimileri tarafından çok beğenilirken bazı kesimler tarafından da pek tercih edilmedi. 

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BOL KESİM VE GİYİMİ RAHAT

Ancak genellikle bol kesim olan düşük bel pantolonlar, giyim açısından diğer pantolonlara göre oldukça rahat.

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Siz de stilinizi değiştirmek, farklı bir görünüm kazanmak ve modayı yakalamak istiyorsanız şimdiden bu modellere bakmaya başlayabilirsiniz.

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ESKİLERİN MODASI GERİ DÖNÜYOR

Özellikle göbeği ortaya çıkaran bu giyim tarzı geçmişte Paris Hilton ve Britney Spears gibi dünyaca ünlü isimlerle bütünleşmişti.

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ÜNLÜ İSİMLER DÜŞÜK BELE DÖNÜŞ YAPTI

Günümüze baktığımızda da son dönemde, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Halsey ve Emily Ratajkowski gibi dünyaca ünlü isimlerin de düşük bel pantolon giymeye başladığını görebilirsiniz. 

(Hailey Bieber)

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(Emily Ratajkowski)

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(Paris Berelc)

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(Madonna)

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(Kate Moss)

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(Gigi Hadid)

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