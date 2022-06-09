2000'lerin düşük bel modası geri dönüyor

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 16:15 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 16:47
Düşük bel pantolonlar hayatımıza yeniden giriyor! Uzun yıllar boyunca görmeye alıştığımız yüksek bel pantolon modeller, yerini yeniden düşük bellere bıraktı.
Özellikle 2000'li yıllarda altın çağını yaşayan bu trend, kimileri tarafından çok beğenilirken bazı kesimler tarafından da pek tercih edilmedi.
Ancak genellikle bol kesim olan düşük bel pantolonlar, giyim açısından diğer pantolonlara göre oldukça rahat.
Siz de stilinizi değiştirmek, farklı bir görünüm kazanmak ve modayı yakalamak istiyorsanız şimdiden bu modellere bakmaya başlayabilirsiniz.
Özellikle göbeği ortaya çıkaran bu giyim tarzı geçmişte Paris Hilton ve Britney Spears gibi dünyaca ünlü isimlerle bütünleşmişti.
Günümüze baktığımızda da son dönemde, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Halsey ve Emily Ratajkowski gibi dünyaca ünlü isimlerin de düşük bel pantolon giymeye başladığını görebilirsiniz.
(Hailey Bieber)
(Emily Ratajkowski)
(Paris Berelc)
(Madonna)
(Kate Moss)
(Gigi Hadid)