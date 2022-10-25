2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri

Zamansız şıklığın simgesi haline gelen hayvan desenleri, bu sezon ince topuk ve kilit aksesuarıyla güncelleme kazanıyor.
(Tom Ford)
Sezonun şüphesiz en popüler ayakkabıları yüksek platformlar ile ihtişamı ikiye katlama zamanı. Yüksekliği ile her ortamda ilgi çeken model, zarif tasarımıyla sezonun yıldızı rolünde.
(Valentino)
Kendine has tasarımlarıyla öne çıkan Loewe, ayakkabınızın kombininizin başrolü olmasına izin vermenizi söylüyor. Gerçek hayattaki objelerden ilham alınarak yaratılan topuk detayları bu sezon çok dikkat çekici.
(Loewe)
Mevsim geçişlerinde kurtarıcı rolüne bürünen kısa botlar, kovboy esintili deseniyle günlük stilin vazgeçilmezi oluyor.
(Paco Rabanne)
Çorap çizme konseptini platformla birleştiren marka, kadife kumaşı mor renkte kullanarak iddialı bir görünüm sunuyor.
(Stella McCartney)
Okul stiline dönüşün imza ayakkabısı loafer'lar kürk kullanımı ile dikkat çekiyor. İster günlük stilde ister şık bir buluşmada giyebileceğiniz model, gardırobunuzun zamansız parçalarından biri olabilir.
(Celine)
Diz altı yağmur çizmeleri olmadan geçen bir sonbahar sezonu düşünülemez değil mi? Rengini doğadan alan bu model, yağmurlu bir günde en yakın arkadaşınız olabilir.
(Chanel)
Platform ayakkabı modelini bu sezon en çok kullanan markalardan biri olan Versace, kışlık bot tasarımında da yüksek taban tercih ediyor.
(Versace)