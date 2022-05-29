2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 13:03 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 13:23
Kırmızı halıya partneri Amerikalı oyuncu Norman Reedus ile katılan Diane Kruger, Ami Paris imzalı bir elbise tercih etti. Gümüş renkte ışıltılı bir tasarım tercih eden 45 yaşındaki oyuncu, topuz saçları ve yoğun göz makyajıyla şık bir görünüm sergiledi.
İsveçli oyuncu Noomi Rapace, Moschino imzalı elbisesini Chopard mücevherleriyle tamamladı.
Amerikalı oyuncu Aja Naomi King, Armani Privé Couture bir elbise giydi. Renkli elbisesini Chopard markalı mücevherleriyle tamamlayan King, elbisesinin rengini ruju ve tırnaklarıyla yakaladı.
Louis Vuitton'ın marka elçisi olan ve Cannes'da jüri olarak yer alan Hint asıll oyuncu Deepika Padukone, Abu Jani Sandeep Khosla imzalı inci detaylı bir elbise ile kırmızı halıda yürüdü.
The Eternals ve Crazy Rich Asians filmleriyle tanına İngiliz oyuncu Gemma Chan, Louis Vuitton tasarımı straplez bir elbise giydi.
İngiliz oyuncu ve yönetmen Rebecca Hall, halter kesim Dior Haute Couture bir elbise tercih etti.
Zümrüt yeşili bir tasarım giyen oyuncu Andie MacDowell, elbisenin rengindeki göz makyajıyla dikkat çekti.
Oyuncunun Euphoria ilhamlı ışıltılı göz makyajı, kırmızı halının en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
Brezilyalı model Isabeli Fontana, boyun kısmı detaylı siyah bir elbise giydi.
Amerikalı oyuncu Kat Graham, derin göğüs dekolteli bir tasarım tercih etti.