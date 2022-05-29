2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 13:03 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 13:23

Yaklaşık iki haftalık süren maratonu tamamlayan 2022 Cannes Film Festivali, kapanış seremonisiyle ünlü isimleri son kez ağırladı. Diane Kruger, Gemma Chan ve Andie Macdowell gibi ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği Cannes kırmızı halısının öne çıkan görünümleri sizlerle...

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 1

2022 Film Festivali, 17 Mayıs’tan beri ev sahipliği yaptığı filmler ve ünlü isimlerle her yıl olduğu gibi gösterişli bir dönemi geri bıraktı. Kapanış seremonisi için bir araya gelen isimler, iki haftalık maratonun son gününde de kırmızı halı görünümleriyle dikkat çekti.

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 2

Kırmızı halıya partneri Amerikalı oyuncu Norman Reedus ile katılan Diane Kruger, Ami Paris imzalı bir elbise tercih etti. Gümüş renkte ışıltılı bir tasarım tercih eden 45 yaşındaki oyuncu, topuz saçları ve yoğun göz makyajıyla şık bir görünüm sergiledi.

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 3

İsveçli oyuncu Noomi Rapace, Moschino imzalı elbisesini Chopard mücevherleriyle tamamladı.

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 4

Amerikalı oyuncu Aja Naomi King, Armani Privé Couture bir elbise giydi. Renkli elbisesini Chopard markalı mücevherleriyle tamamlayan King, elbisesinin rengini ruju ve tırnaklarıyla yakaladı.

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 5

Louis Vuitton'ın marka elçisi olan ve Cannes'da jüri olarak yer alan Hint asıll oyuncu Deepika Padukone, Abu Jani Sandeep Khosla imzalı inci detaylı bir elbise ile kırmızı halıda yürüdü.

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 6

The Eternals ve Crazy Rich Asians filmleriyle tanına İngiliz oyuncu Gemma Chan, Louis Vuitton tasarımı straplez bir elbise giydi.

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 7

İngiliz oyuncu ve yönetmen Rebecca Hall, halter kesim Dior Haute Couture bir elbise tercih etti.

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 8

Zümrüt yeşili bir tasarım giyen oyuncu Andie MacDowell, elbisenin rengindeki göz makyajıyla dikkat çekti.

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 9

Oyuncunun Euphoria ilhamlı ışıltılı göz makyajı, kırmızı halının en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 10

Brezilyalı model Isabeli Fontana, boyun kısmı detaylı siyah bir elbise giydi.

2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı - 11

Amerikalı oyuncu Kat Graham, derin göğüs dekolteli bir tasarım tercih etti.

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