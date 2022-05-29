2022 Cannes Film Festivali kapanış seremonisinde kırmızı halı şıklığı

2022 Cannes Film Festivali, 17 Mayıs’tan beri ev sahipliği yaptığı filmler ve ünlü isimlerle her yıl olduğu gibi gösterişli bir dönemi geri bıraktı. Kapanış seremonisi için bir araya gelen isimler, iki haftalık maratonun son gününde de kırmızı halı görünümleriyle dikkat çekti.