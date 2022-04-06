2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 06.04.2022 - 10:36 - Son Güncelleme : 06.04.2022 - 10:57
90'lar esintisi taşıyan bu gözlük modeli, hem marjinal hem de nostaljik bir tavır sunuyor. Dar ve uzun olduğu için gözleri daha çekik gösteren model, Balenciaga'nın şu sıralar en popüler tasarımı.
(Kendall Jenner)
1950'li yıllarda altın çağını yaşayan 'Cat eye' modeli, bu sezon da radarımızda. Elle Fanning'in Gucci imzalı gözlüğü, siyah çerçevesi ve şeffaf camlarıyla numaraları gözlük kullananlar için harika bir alternatif olabilir.
(Elle Fanning)
Son yılların en sevilen trendi logomanya, bu sezon gözlüklere transfer oluyor. Marka logosunun işlendiği gözlük modelleriyle lüks algısını artırabilirsiniz. Rihanna, tüm kombinine hakim olan Gucci logolarıyla bahara giriş yapıyor.
(Rihanna)
Neon renkler bu sezon yine yükselişte. Yeşilin en parlak tonunu gözlüğünüze taşıyarak baharın enerjisini stilinizle yansıtabilirsiniz.
(Leonie Hanne)
Hayvan desenli gözlükler, kimileri için oldukça cesur bir seçim olabilir. Ancak doğru kıyafetlerle kombinlendiğinde ortamın en şık ismi olmanız mümkün. Geniş çerçeve seçimiyle iddiayı artırabilirsiniz.
(Caroline Daur)
Klasikten şaşmayanlar için de bu sezon harika modeller var. Köşeli ve siyah çerçeveli gözlükler, her zaman kullanabileceğiniz zamansız bir seçenek.
(Zoey Deutch)
Farklı modelleri deneyip tarzını yenilemek isteyenler Vivienne Westwood'un bu güneş gözlüğünden ilham alabilir. Şeffaf kenarları ve oval çerçevesiyle, yepyeni birine dönüşebilirsiniz.
(Bella Hadid)
Minimal tasarımı ve ince metal çerçevesiyle oldukça zarif bir görünüm sunan bu gözlük modeli, özellikle ince ve uzun yüze sahip kadınlara çok yakışacaktır.
(Anya Taylor Joy)