2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri

MATRIX ESİNTİLİ

90'lar esintisi taşıyan bu gözlük modeli, hem marjinal hem de nostaljik bir tavır sunuyor. Dar ve uzun olduğu için gözleri daha çekik gösteren model, Balenciaga'nın şu sıralar en popüler tasarımı.

(Kendall Jenner)