2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 06.04.2022 - 10:36 - Son Güncelleme : 06.04.2022 - 10:57

Güneş gözlükleri bu sezon birçok şekil ve boyut seçeneğiyle stilinizin yıldızı olmaya aday. Güneşli havaları en şık gözlüklerle karşılamak için sezon trendlerine göz atın...

2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri - 1

MATRIX ESİNTİLİ

90'lar esintisi taşıyan bu gözlük modeli, hem marjinal hem de nostaljik bir tavır sunuyor. Dar ve uzun olduğu için gözleri daha çekik gösteren model, Balenciaga'nın şu sıralar en popüler tasarımı.

(Kendall Jenner)

2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri - 2

İŞLEVSEL

1950'li yıllarda altın çağını yaşayan 'Cat eye' modeli, bu sezon da radarımızda. Elle Fanning'in Gucci imzalı gözlüğü, siyah çerçevesi ve şeffaf camlarıyla numaraları gözlük kullananlar için harika bir alternatif olabilir.

(Elle Fanning)

2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri - 3

LOGOMANYA 

Son yılların en sevilen trendi logomanya, bu sezon gözlüklere transfer oluyor. Marka logosunun işlendiği gözlük modelleriyle lüks algısını artırabilirsiniz. Rihanna, tüm kombinine hakim olan Gucci logolarıyla bahara giriş yapıyor.

(Rihanna)

2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri - 4

NEON AŞKINA

Neon renkler bu sezon yine yükselişte. Yeşilin en parlak tonunu gözlüğünüze taşıyarak baharın enerjisini stilinizle yansıtabilirsiniz. 

(Leonie Hanne)

2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri - 5

DİKKAT ÇEKİCİ

Hayvan desenli gözlükler, kimileri için oldukça cesur bir seçim olabilir. Ancak doğru kıyafetlerle kombinlendiğinde ortamın en şık ismi olmanız mümkün. Geniş çerçeve seçimiyle iddiayı artırabilirsiniz. 

(Caroline Daur)

2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri - 6

ZAMANSIZ VE KLASİK

Klasikten şaşmayanlar için de bu sezon harika modeller var. Köşeli ve siyah çerçeveli gözlükler, her zaman kullanabileceğiniz zamansız bir seçenek.

(Zoey Deutch)

2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri - 7

KEŞFE ÇIKANLAR

Farklı modelleri deneyip tarzını yenilemek isteyenler Vivienne Westwood'un bu güneş gözlüğünden ilham alabilir. Şeffaf kenarları ve oval çerçevesiyle, yepyeni birine dönüşebilirsiniz. 

(Bella Hadid)

2022 İlkbahar-Yaz gözlük trendleri - 8

NOSTALJİK

Minimal tasarımı ve ince metal çerçevesiyle oldukça zarif bir görünüm sunan bu gözlük modeli, özellikle ince ve uzun yüze sahip kadınlara çok yakışacaktır. 

(Anya Taylor Joy)

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