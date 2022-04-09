2022 İlkbahar-Yaz şapka trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 09.04.2022 - 09:34
Kötü bir saç gününü atlatmak için şık bir şapkadan daha iyi ne olabilir? Minimum çabayla maksimum etki yaratabileceğiniz şapka modelleriyle güneşli günleri karşılama zamanı.
(Hailey Bieber)
Beyzbol esintisi taşıyan cap model şapkalar oldukça zamansız bir seçenek. Şekli itibariyle güneşten yüksek koruma sağlayan bu modeli, spor kombinlerle yapmaya alışık olsanız da ultra şık görünümlerle birleştirmeye hazır olun.
(Courreges)
Hasır şapkalar olmadan bir yaz düşünülemez elbette. Ayakkabıdan çantaya pek çok farklı aksesuarda kullanılan hasır, hafif yapısı ve yüksek güneş korumasıyla zamana karşı koyan bir trend.
(Giambattista Valli)
Bazen klasik modellerden uzaklaşmak ve deneysel aksesuarlara şans vermek gerekiyor. Geleneksel kalıpları yıkan şapkalarla yeniliğe kucak açın.
(Anna Sui)
Güvenli bölgeden uzaklaşıp karmaşık desenleri bu sezon keşfe çıkabilirsiniz. Kombinizi sade tutarak desenli şapkanızın, stilinizin yıldızı olmasına izin verin.
Bahar denilince ilk akla gelen çiçek deseni, bu sezon şapkalara transfer oluyor. İnce tül ile tasarlanan bu model, transparan oluşuyla güneşten koruma garantisi vermese de şık bir alternatif sunuyor.
(Philosophy Di Lorenzo Serafini)