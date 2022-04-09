2022 İlkbahar-Yaz şapka trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 09.04.2022 - 09:34

Güneşli havaların olmazsa olmazı şapkalar, bu sezon birbirinden farklı modelleriyle stil seçeneceklerinizi baştan yazıyor. Tarzınızı baştan aşağı yenileyecek o şapka için sezona göz atın...

2022 İlkbahar-Yaz şapka trendleri - 1

Kötü bir saç gününü atlatmak için şık bir şapkadan daha iyi ne olabilir? Minimum çabayla maksimum etki yaratabileceğiniz şapka modelleriyle güneşli günleri karşılama zamanı.

(Hailey Bieber)

2022 İlkbahar-Yaz şapka trendleri - 2

SPORTİF

Beyzbol esintisi taşıyan cap model şapkalar oldukça zamansız bir seçenek. Şekli itibariyle güneşten yüksek koruma sağlayan bu modeli, spor kombinlerle yapmaya alışık olsanız da ultra şık görünümlerle birleştirmeye hazır olun.

(Courreges)

2022 İlkbahar-Yaz şapka trendleri - 3

HASIR

Hasır şapkalar olmadan bir yaz düşünülemez elbette. Ayakkabıdan çantaya pek çok farklı aksesuarda kullanılan hasır, hafif yapısı ve yüksek güneş korumasıyla zamana karşı koyan bir trend.

(Giambattista Valli)

2022 İlkbahar-Yaz şapka trendleri - 4

ABSÜRT

Bazen klasik modellerden uzaklaşmak ve deneysel aksesuarlara şans vermek gerekiyor. Geleneksel kalıpları yıkan şapkalarla yeniliğe kucak açın.

(Anna Sui)

2022 İlkbahar-Yaz şapka trendleri - 5

DESENLİ

Güvenli bölgeden uzaklaşıp karmaşık desenleri bu sezon keşfe çıkabilirsiniz. Kombinizi sade tutarak desenli şapkanızın, stilinizin yıldızı olmasına izin verin.

2022 İlkbahar-Yaz şapka trendleri - 6

ÇİÇEKLİ

Bahar denilince ilk akla gelen çiçek deseni, bu sezon şapkalara transfer oluyor. İnce tül ile tasarlanan bu model, transparan oluşuyla güneşten koruma garantisi vermese de şık bir alternatif sunuyor.

(Philosophy Di Lorenzo Serafini)

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