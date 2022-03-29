2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri

Haberler - ntv.com.tr | 29.03.2022 - 09:24

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri'nde Hollywood ihtişamını kırmızı halıya taşıyan ünlü isimlerin güzellik görünümlerini mercek altına alıyoruz.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 1

Jessica Chastain

Geceyi ilk 'ıyla taçlandıran oyuncu, ışıltılı elbisesini sade makyajıyla dengelemesiyle beğeni topladı. Oyuncu, düşük at kuyruğu saçı ve kirpiklerini öne çıkaran göz makyajıyla Oscar kırmızı halısındaydı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 2

Kendall Jenner

Şu sıralar kızıla boyattığı saçlarıyla imaj değişikliğine giden Jenner, bronz tonlarda bir cilt makyajı tercih etti.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 3

Anya Taylor Joy

Koyu göz makyajıyla dramatik bir görünüm yakalayan genç oyuncu, kırmızı dudaklarıyla iddiayı bir üst seviyeye taşıdı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 4

Zendaya

Kırmızı halı şıklığı denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Zendaya, kırmızı halıda dağınık bir topuz tercih etti. Oyuncu, görünümünü göz pınarlarının aydınlık olduğu koyu bir göz makyajıyla tamamladı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 5

Billie Eilish 

Platin sarısından tekrar siyah saçına dönüş yapan Eilish, minimal eyeliner'ı ve parlak cildiyle dikkat çekti.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 6

Kristen Stewart

Bir süredir sarışın olarak karşımıza çıkan Stewart, göz rengini öne çıkaran dumanlı bir göz makyajı sergiledi.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 7

Penelope Cruz

Koyu çerçeveli gözleri ve yandan taranmış saçları ile klasik tarzda şıklık yakalayan İspanyol yıldızı, Oscar gecesine ünlü makyaj artisti Charlotte Tilbury hazırladı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 8

Maddie Ziegler

Doğal tonlardaki farlarla yarattığı göz makyajını ince bir eyeliner ile tamamlayan Ziegler, dudaklarını naturel tonlarla öne çıkardı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 9

Emilia Jones

Modern bir topuzla saçlarını toplayan İngiliz oyuncu, gözlerini koyu tonlardaki farlarla tamamlarken cildinin doğal dokusunu vurguladı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 10

Zoe Kravitz

Katıldığı etkinliklerde genelde minimal bir makyaj tercih eden Zoe, makyaj artisti Nina Park ile sade ama göz alıcı bir güzellik sundu.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 11

Megan Thee Stallion

Ünlü rap şarkıcısı kuyruklu eyeliner tercihiyle gözlerine vurgu yaparken, topuzunu alnındaki sıra dışı perçemleriyle tamamladı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 12

Addison Rae

Ünlü TikTok yıldızı,  tek tek ayrılmış gibi görününen kirpikleri ve parlak gloss'uyla dinamik bir görünüm yakaladı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 13

Hailey Bieber

Saçlarının doğal ışıltısını hafif dalgalarla öne çıkaran Bieber, saç tonunu göz makyajına taşıdı. Model, bakır tonlarındaki göz makyajı ve nude tonlardaki rujuyla elegan bir görünüme ulaştı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 14

Barbara Palvin

Saçları için 80'lerden ilham alan model, göz rengini öne çıkaran yeşil tonlarıyla şık bir görünüme sahipti.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 15

Kim Kardashian

Oscar partisine katılan Kardashian, yüksek kontürlü yüz makyajı ve nude tonlardaki dudaklarıyla kendine has makyajını öne çıkardı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 16

Kaitlyn Dever

Göz alan kırmızı elbisesiyle zıtlık oluşturmak istercesine alabildiğine sade bir makyajı tercih eden oyuncu, atkuyruğu saçıyla da çabasız güzellik anlayışını Oscar'a taşıdı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 17

Hailee Steinfeld

Saçının tonunu makyajına da yansıtan Steinfeld, nude göz makyajı ve dudak rengiyle vurguyu elbisesine yaptı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 18

Camila Mendes

Güzellikte minimalizm anlayışını benimseyen Mendes, nude tonlardaki makyajıyla Oscar'ın en iyileri arasına girdi.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 19

Taylor Hill

Dolgun dudaklarını vurgulayan, dumanlı göz makyajıyla beğeni toplayan Hill, açık bıraktığı saçlarıyla çabasız şıklığı kırmızı halıya taşıdı.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 20

Rebecca Ferguson

Koyu renk ruj tercihiyle görmeye alışık olduğumuz Ferguson, Oscar'da vurguyu tüm yüzüne eşit şekilde dağıtan sade makyajı ve dağınık bıraktığı saçlarıyla alkışı hak etti.

2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri - 21

Joan Smalls

Porto Rikolu model sıkı topuzunu pastel tonlardaki makyajıyla tamamlayarak, elbisesinin gösterişini gölgede bırakmadı.

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