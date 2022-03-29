2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri

Haberler - ntv.com.tr | 29.03.2022 - 09:24
Geceyi ilk Oscar'ıyla taçlandıran oyuncu, ışıltılı elbisesini sade makyajıyla dengelemesiyle beğeni topladı. Oyuncu, düşük at kuyruğu saçı ve kirpiklerini öne çıkaran göz makyajıyla Oscar kırmızı halısındaydı.
Şu sıralar kızıla boyattığı saçlarıyla imaj değişikliğine giden Jenner, bronz tonlarda bir cilt makyajı tercih etti.
Koyu göz makyajıyla dramatik bir görünüm yakalayan genç oyuncu, kırmızı dudaklarıyla iddiayı bir üst seviyeye taşıdı.
Kırmızı halı şıklığı denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Zendaya, kırmızı halıda dağınık bir topuz tercih etti. Oyuncu, görünümünü göz pınarlarının aydınlık olduğu koyu bir göz makyajıyla tamamladı.
Platin sarısından tekrar siyah saçına dönüş yapan Eilish, minimal eyeliner'ı ve parlak cildiyle dikkat çekti.
Bir süredir sarışın olarak karşımıza çıkan Stewart, göz rengini öne çıkaran dumanlı bir göz makyajı sergiledi.
Koyu çerçeveli gözleri ve yandan taranmış saçları ile klasik tarzda şıklık yakalayan İspanyol yıldızı, Oscar gecesine ünlü makyaj artisti Charlotte Tilbury hazırladı.
Doğal tonlardaki farlarla yarattığı göz makyajını ince bir eyeliner ile tamamlayan Ziegler, dudaklarını naturel tonlarla öne çıkardı.
Modern bir topuzla saçlarını toplayan İngiliz oyuncu, gözlerini koyu tonlardaki farlarla tamamlarken cildinin doğal dokusunu vurguladı.
Katıldığı etkinliklerde genelde minimal bir makyaj tercih eden Zoe, makyaj artisti Nina Park ile sade ama göz alıcı bir güzellik sundu.
Ünlü rap şarkıcısı kuyruklu eyeliner tercihiyle gözlerine vurgu yaparken, topuzunu alnındaki sıra dışı perçemleriyle tamamladı.
Ünlü TikTok yıldızı, tek tek ayrılmış gibi görününen kirpikleri ve parlak gloss'uyla dinamik bir görünüm yakaladı.
Saçlarının doğal ışıltısını hafif dalgalarla öne çıkaran Bieber, saç tonunu göz makyajına taşıdı. Model, bakır tonlarındaki göz makyajı ve nude tonlardaki rujuyla elegan bir görünüme ulaştı.
Saçları için 80'lerden ilham alan model, göz rengini öne çıkaran yeşil tonlarıyla şık bir görünüme sahipti.
Oscar partisine katılan Kardashian, yüksek kontürlü yüz makyajı ve nude tonlardaki dudaklarıyla kendine has makyajını öne çıkardı.
Göz alan kırmızı elbisesiyle zıtlık oluşturmak istercesine alabildiğine sade bir makyajı tercih eden oyuncu, atkuyruğu saçıyla da çabasız güzellik anlayışını Oscar'a taşıdı.
Saçının tonunu makyajına da yansıtan Steinfeld, nude göz makyajı ve dudak rengiyle vurguyu elbisesine yaptı.
Güzellikte minimalizm anlayışını benimseyen Mendes, nude tonlardaki makyajıyla Oscar'ın en iyileri arasına girdi.
Dolgun dudaklarını vurgulayan, dumanlı göz makyajıyla beğeni toplayan Hill, açık bıraktığı saçlarıyla çabasız şıklığı kırmızı halıya taşıdı.
Koyu renk ruj tercihiyle görmeye alışık olduğumuz Ferguson, Oscar'da vurguyu tüm yüzüne eşit şekilde dağıtan sade makyajı ve dağınık bıraktığı saçlarıyla alkışı hak etti.
Porto Rikolu model sıkı topuzunu pastel tonlardaki makyajıyla tamamlayarak, elbisesinin gösterişini gölgede bırakmadı.