2022 Oscar Ödülleri'nin en iyi güzellik görünümleri

Zendaya

Kırmızı halı şıklığı denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Zendaya, kırmızı halıda dağınık bir topuz tercih etti. Oyuncu, görünümünü göz pınarlarının aydınlık olduğu koyu bir göz makyajıyla tamamladı.