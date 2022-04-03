2022 saç trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 03.04.2022 - 12:08
70’lerin unutulmaz katlı saç kesimi hatırlarsanız geçen seneye de damga vurmuştu. Yumuşak ve doğal görünümlü sarı saç tonları, modern kaküllerle birleştiğinde bu senenin trendi olarak karşımıza çıkıyor.
Pixie, yalnızca bu senenin değil son yılların en trend ve popüler saç stillerinden. Arka ve yan tarafların kısa, üst tarafın daha uzun olduğu bu saç kesimini büyükten küçüğe herkes kullanabilir. Bu modeldeki en önemli detay, saça doğru katların verilmesi. Günlük kullanımı kolay olan bu modeli tercih edebilirsiniz.
Bob kesim, çene hizasında kesilen ve ense kısmında hafif bir bombe yaratılan saç kesimi. Kesimin bombeli bir görünüme sahip olması, boynunuzun daha ince ve zarif bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Bu modeli düz, dalgalı ya da kaküllü olarak tercih edebilirsiniz.
Örgü saçlar, her yılın trendleri arasında. Klasik fönlerden sıkıldıysanız saçınızı ara sıra ördürerek tarzınıza farklılık katabilirsiniz. Örgü modellerinde kararsızsanız, düğüm, kılçık, halat, taç, dağınık, Fransız, atkuyruğu olarak öne çıkan modellere göz atabilirsiniz.
Doğal bukleler her dönemin trendlerinden. Özellikle küt saçta kullanılan yumuşak ve doğal bukleler, yüze hareketlilik verirken havalı bir görünüm de sağlıyor. Saçlarınız kendiliğinden dalgalıysa, şekil verici kremle şekillendirebilirsiniz. Eğer dalgalı değilse fırça ya da maşa yardımıyla doğal bukleler yapabilirsiniz.