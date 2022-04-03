2022 saç trendleri

PIXIE

Pixie, yalnızca bu senenin değil son yılların en trend ve popüler saç stillerinden. Arka ve yan tarafların kısa, üst tarafın daha uzun olduğu bu saç kesimini büyükten küçüğe herkes kullanabilir. Bu modeldeki en önemli detay, saça doğru katların verilmesi. Günlük kullanımı kolay olan bu modeli tercih edebilirsiniz.