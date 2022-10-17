2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri

Makyaj ve saç trendlerine yön veren moda haftaları, 2022-2023 Sonbahar-Kış sezonunun öne çıkan güzellik trendlerini sunuyor. İşte bu yıl mutlaka denemeniz gereken görünümler...

2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri - 1

PÜRÜZSÜZ DOKU

Bu sezon saç dokusunun ön plana çıktığı gergin sıkı toplanmış saçlar oldukça popüler. Saç spreyi veya köpük ile elde edebileceğiniz bu görünüme ıslak saç ile başlarsanız daha uzun süreli bir kalıcılık elde edersiniz.

(Prada)

2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri - 2

KIZIL DÜŞLER

Kışın soğuk kasvetini cilt makyajına taşıyor ve mermer gibi bir cilde kucak açıyoruz. Kırmızı ruj ile birleşen bu görünüm ile sezona iddialı bir giriş yapabilirsiniz.

(Miu Miu)

2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri - 3

BOB KESİM 

Bob kesim saç, her sezon olduğu gibi bu sezon da revaçta. Kulak hizasında biten saç boyu ile Parizyen bir hava yakalayabilirsiniz.

(Christian Dior)

2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri - 4

SUDAN ÇIKMIŞ GİBİ

Genelde yaz sezonuyla özdeşleyen ıslak makyaj ve ıslak saç, sonbahar aylarında da hakimiyetini sürdürüyor. Islak saç görünümüne eşlik eden ıslak dokulu ten makyajıyla tüm odağı üzerinizde toplayabilirsiniz.

(Giambattista Valli)

2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri - 5

DOĞALLIKTAN YANA

Isıl işlem uygulamadan elde edilen saç modelleri, doğal ve yalın bir bitiş sunuyor. 

(Louis Vuitton)

2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri - 6

BUĞULU BAKIŞLAR

Şık davetlerin ve özel akşam yemeklerinin vazgeçilmez makyajı dumanlı gözler, dramatik bakışlar için bire bir.

(Chloe)

2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri - 7

PLATİN YÜKSELİŞTE

Son dönemde benimsemeye başladığımız doğallık, platinin yükselişle etkisini giderek yitiriyor. 

(Givenchy)

2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri - 8

DRAMATİK ETKİ

Tabir yerindeyse 'delici bakışlar' atmak istiyorsanız bu görünüm tam size göre. Siyah göz farı ve eyeliner ile elde edebileceğiniz bu görünüm, göz makyajını başrole alıyor.

(Versace)

2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri - 9

SICAK TONLARA GEÇİŞ

Sonbaharın kızıl tonlarını makyajımıza taşıyoruz. Sıcak toprak tonlarını allık ve farda kullarak iç ısıtan bir görünüme ulaşabilirsiniz.

(Chanel)

N-LIFE HABERLERİ

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