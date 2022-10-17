2022 Sonbahar-Kış güzellik trendleri

Bu sezon saç dokusunun ön plana çıktığı gergin sıkı toplanmış saçlar oldukça popüler. Saç spreyi veya köpük ile elde edebileceğiniz bu görünüme ıslak saç ile başlarsanız daha uzun süreli bir kalıcılık elde edersiniz.
(Prada)
Kışın soğuk kasvetini cilt makyajına taşıyor ve mermer gibi bir cilde kucak açıyoruz. Kırmızı ruj ile birleşen bu görünüm ile sezona iddialı bir giriş yapabilirsiniz.
(Miu Miu)
Bob kesim saç, her sezon olduğu gibi bu sezon da revaçta. Kulak hizasında biten saç boyu ile Parizyen bir hava yakalayabilirsiniz.
(Christian Dior)
Genelde yaz sezonuyla özdeşleyen ıslak makyaj ve ıslak saç, sonbahar aylarında da hakimiyetini sürdürüyor. Islak saç görünümüne eşlik eden ıslak dokulu ten makyajıyla tüm odağı üzerinizde toplayabilirsiniz.
(Giambattista Valli)
Isıl işlem uygulamadan elde edilen saç modelleri, doğal ve yalın bir bitiş sunuyor.
(Louis Vuitton)
Şık davetlerin ve özel akşam yemeklerinin vazgeçilmez makyajı dumanlı gözler, dramatik bakışlar için bire bir.
(Chloe)
Son dönemde benimsemeye başladığımız doğallık, platinin yükselişle etkisini giderek yitiriyor.
(Givenchy)
Tabir yerindeyse 'delici bakışlar' atmak istiyorsanız bu görünüm tam size göre. Siyah göz farı ve eyeliner ile elde edebileceğiniz bu görünüm, göz makyajını başrole alıyor.
(Versace)
Sonbaharın kızıl tonlarını makyajımıza taşıyoruz. Sıcak toprak tonlarını allık ve farda kullarak iç ısıtan bir görünüme ulaşabilirsiniz.
(Chanel)