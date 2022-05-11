2022 yazının en trend gelinlik modelleri

Haberler - ntv.com.tr | 11.05.2022 - 10:14 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 10:23
Klasik modeller yerine farklı tasarımlar bu sezon öne çıkıyor. Halter kesim yakayı devasa çiçek detayıyla süsleyen Elie Saab, dirseğe kadar uzanan eldivenleriyle şık bir görünüm vadediyor.
(Elie Saab)
Gelinlik tasarımında sadeliği ve duruluğu tercih edenlerin tercih edebileceği bu tasarım, işlemeli ince askıları ve sade silüetiyle şık bir düğünün vazgeçilmezi olabilir.
(Chanel)
Straplez modelden vazgeçemeyenler için harika bir seçenek olan bu model, kabartma detaylarıyla öne çıkıyor. Vücudu saran kesimi ile hatlarınızı ön plana çıkarabilirsiniz.
(Fendi)
Kuş tüyünden yapılan peleriniyle gösterişi zorlayan bu model, farklı kumaş türlerini ve desenleri bir araya getiriyor. Bacak kısmındaki transparan detayı ise sezon trendlerine göz kırpıyor.
(Louis Vuitton)
Gece elbisesini çağrıştıran bu yalın tasarım, sade ve şık bir düğün hayali kuranların seveceği türden bir gelinlik olabilir. Saten kumaş ve tek omuz detayı, zarafeti bir üst seviyeye taşıyor.
(Alexandre Vauthier)
Klasik beyaz gelinlik yerine krem tonlarını tercih edenlerdenseniz bu gelinlik tam size göre. Düşük omuz modeli ve bele oturan tasarımıyla zarif bir görünüm yakalayabilirsiniz.
(Dior)
İç giyimden ilham alınarak tasarlanan üst kısmıyla cesur bir görünüm vadeden bu gelinlik, alt kısmındaki farklı kumaş kullanımıyla dikkat çekiyor.
(Alexis Mabille)
Abartı severlerin tercih edebileceği bu model, derin bacak ve göğüs dekoltesiyle çarpıcı bir görünüm vadediyor. Bu tarz bir gelinlikte saç ve makyajı sade tutmakta fayda var.
(Zuhair Murad)
Düğününüzde tek odağın siz olduğundan emin olmak istiyorsanız, dramatik detaylara güvenin. Dev omuzlar ve bel kısmındaki büyük kurdele istediğiniz etkiyi yaratacaktır.
(Victor&Rolf)
Yere kadar uzanan bir gelinlik yerine bilekte biten bir tasarım tercih ediyorsanız bu model tam size göre. Derin göğüs dekoltesi ve fırfır detaylarıyla eğlenceli ve modern bir görünüm yakalayabilirsiniz.
(Giambattista Valli)
Düğünde kısa bir elbise giyerek daha rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Kimilerine göre gelinlik kategorisine girmeyen bu katmanlı mini elbise ile tüm gece dans etmeniz mümkün.
(Givenchy)
Bel oyuntusunu mükemmel bir şekilde sergileyen bu kırık beyaz gelinlik, kabartma detaylı eteğiyle şıklığı artırıyor. Zarif bir topuz ve hafif bir makyaj bu gelinliğe çok yakışacaktır.
(Brandon Maxwell)
Büyük beyaz güllerden oluşan bu elbise, V yaka göğüs dekoltesi ve midi boyu ile klasik modellerden rol çalıyor.
(Erdem)