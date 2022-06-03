2022 yazının öne çıkan bikini trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 03.06.2022 - 16:09 - Son Güncelleme : 03.06.2022 - 16:11
Desenli modeller sahillerde her zaman dikkat çekici görünmenize sebep olacaktır. Özellikle açık renkteki bikini modelleir, bronz teninizle harika bir kontrast yakalayacak.(Elsa Hosk)
Jenner’ın klasik üçgen kesim bikini modeli, denizin tonunu yakalayan rengiyle dinamik bir stil vadediyor.
(Kendall Jenner)
Bu sezon sadece doğru bikiniyi seçmeniz yeterli değil. Doğru aksesuarlarla etkileyici bir kombin yaratmak bu yaz çok popüler .
(Hailey Bieber)
Bir dönem altın çağını yaşayan mayokiniler 2022 yazında geri dönüş yapıyor. Ünlü modelin, tek parça bikinisi neon trendine de göz kırpıyor.
(Izabel Goulart)
Riskten uzak durmayı tercih edenler için tek renk bikiniler oldukça ideal. İki farklı rengi kombinleme derdinden kurtularak sade bir bikini şıklığına ulaşabilirsiniz.
(Sara Sampaio)
Lopez’in siyah bikinisi oldukça bilinen bir tarz sunsa da pareo, gözlük ve küpe üçlüsü şarkıcının basit bir modelle bile ne kadar çarpıcı görünebileceğini kanıtlıyor.
(Jennifer Lopez)