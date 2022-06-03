2022 yazının öne çıkan bikini trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 03.06.2022 - 16:09 - Son Güncelleme : 03.06.2022 - 16:11

Tüm sene giymek için sabırsızlıkla beklediğiniz bikini ve mayolarınızı artık ortaya çıkarabilirsiniz. Yaz sezonun öne çıkan modelleri için ünlü isimlerden ilham alıyoruz.

2022 yazının öne çıkan bikini trendleri - 1

DESENLERİN DANSI

Desenli modeller sahillerde her zaman dikkat çekici görünmenize sebep olacaktır. Özellikle açık renkteki bikini modelleir, bronz teninizle harika bir kontrast yakalayacak.

(Elsa Hosk)

2022 yazının öne çıkan bikini trendleri - 2

DENİZ YANSIMASI

Jenner’ın klasik üçgen kesim bikini modeli, denizin tonunu yakalayan rengiyle dinamik bir stil vadediyor.

(Kendall Jenner)

2022 yazının öne çıkan bikini trendleri - 3

AKSESUAR DESTEKLİ

Bu sezon sadece doğru bikiniyi seçmeniz yeterli değil. Doğru aksesuarlarla etkileyici bir kombin yaratmak bu yaz çok popüler .

(Hailey Bieber)

2022 yazının öne çıkan bikini trendleri - 4

İKİ TREND BİR ARADA

Bir dönem altın çağını yaşayan mayokiniler 2022 yazında geri dönüş yapıyor. Ünlü modelin, tek parça bikinisi neon trendine de göz kırpıyor.

(Izabel Goulart)

2022 yazının öne çıkan bikini trendleri - 5

RİSKSİZ ŞIKLIK

Riskten uzak durmayı tercih edenler için tek renk bikiniler oldukça ideal. İki farklı rengi kombinleme derdinden kurtularak sade bir bikini şıklığına ulaşabilirsiniz.

(Sara Sampaio)

2022 yazının öne çıkan bikini trendleri - 6

Lopez’in siyah bikinisi oldukça bilinen bir tarz sunsa da pareo, gözlük ve küpe üçlüsü şarkıcının basit bir modelle bile ne kadar çarpıcı görünebileceğini kanıtlıyor.

(Jennifer Lopez)

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