2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri

Moda ve güzellik sektörünün her anlamda verimli geçtiği 2022 senesi, özellikle sosyal medyada ve TikTok'ta ortaya çıkan trendlerle alışagelmişin dışında görünümler sundu. İşte 2022'in öne çıkan güzellik ve moda trendleri...

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 1

'CLEAN GIRL' TRENDİ

2022'nin en popüler güzellik trendlerinden biri ‘clean girl’ oldu. Çok basit birkaç adımla uygulayabileceğiniz bu trend, minimum ürünle doğal güzelliğinizin ön plana çıkmasını sağladı.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 2

DOPAMİN GÜZELLİK

Renaissance albümüyle müzik hasretine son veren ünlü R&B şarkıcısı Beyonce’nin makyaj artisti Sir John’un önderlik yaptığı bu güzellik akımı, temiz ve duru görünümler yerine renklere şans vermeye vurguda bulundu.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 3

SONBAHARDA BEYAZ TRENDİ

Havaların soğumasıyla birlikte kabuğumuza çekilir ve gardırobumuzu koyu renklerle donatırız ancak beyaz, bej ve kırık beyazlar, 2022 yılında sonbahar stilinde de etkisini gösterdi.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 4

BRALET YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu yılın en riskli ve yenilikçi trendlerinden birine braletle öncülük etti. Pandemi döneminde benimsediğimiz ‘Ne kadar az o kadar iyi’ anlayışı, bu yıl iç çamaşırı ile bikini arasında kalmış tasarımıyla dikkat çeken ‘bralet’ler ile devam etti.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 5

ÜÇ BOYUTLU TIRNAKLAR

Bu yıl birbirinden farklı desenlerin ve renklerin süslediği eğlenceli tırnaklar oldukça revaçtaydı.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 6

PARİS IŞILTISI

Yılın en popüler estetik operasyonu ‘Paris ışıltısı’ yeni nesil mezoterapi uygulamaları arasında yer aldı. Yaşlanma karşıtı tedavisinde kullanılan ameliyatsız enjeksiyon yöntemlerinden biri olan  Paris ışıltısı, serbest molüküller, enzimler, aminoasit ve diğer farklı vitamin içerikli solüsyonun mikro enjeksiyonlarla cildin hemen altına verilmesi esasına dayanıyor.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 7

ÜŞÜMÜŞ KIZ TRENDİ

Üşüdüğünüzde yüzünüz nasıl görünüyor? Daha beyaz bir cilde ve al al yanaklara sahip oluyorsunuz. İşte ‘Cold Girl’ makyajı da tam olarak bu görünümü vadetti. Yaz mevsiminde ‘güneşten yanmış’ gibi görünen makyajların yerini soğuk havalarla birlikte ‘Üşümüş kız’ makyajı aldı.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 8

ABSÜRT AYAKKABILAR

Kendine has tasarımlarıyla öne çıkan Loewe, gerçek hayattaki objelerden ilham alınarak yaratılan topuk detaylarıyla dikkat çekti.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 9

VAMPİR CİLDİ TRENDİ

TikTok’ta yükselişe geçen bir başka trend ise ‘vampir cildi’ görünümü oldu. 2010’lu yıllara damgasını vuran Alacakaranlık serisinden ilham alan bu görünüm, vampirlerin bembeyaz ve donuk ciltlerini daha ışıltılı bir doku ile sundu.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 10

'KIDCORE' TRENDİ

Günümüz moda ve güzellik trendlerine yön veren Z kuşağı, 2022 yılında da aykırı ve alışagelmedik görünümleri hayatımıza katmaya devam etti. Çocukların eğlenceli stilinden ilham alan bu trend, nostaljik parçaları bir araya getirmenize ve renkli bir stile kavuşmanıza olanak sağladı.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 11

'HEAVY BLUSH' TRENDİ

‘Kardashian makyajı’nın trend olduğu bir dönem, makyajların vazgeçilmezi kuşkusuz kontür ürünleriydi ancak allıklar sosyal medya sayesinde giderek güç kazandı. Cilt makyajında allığın ön plana çıktığı ‘heavy blush’ trendi, TikTok’un popüler makyaj trendleri arasında yerini aldı.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 12

SİREN GÖZLER

TikTok’ta oldukça popüler olan ‘siren gözler’ trendine benzeyen 'siren dudaklar' trendi, yalnızca üç malzeme ile uygulanabilen popüler bir görünümdü.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 13

SKIN CYCLING

Sağlıklı bir cilt için her gün uyguladığımız rutin, TikTok’ta popülerite kazanan ‘skin cycling’ trendiyle farklı bir boyuta ulaştı. TikTok’ta Dr. Whitney Bowe tarafından ortaya atılan bu terim, 4 farklı uygulamayı döngü halinde devam ettirmenin önemine vurguda bulundu.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 14

YOKMUŞ GİBİ GÖRÜNEN KAŞLAR

Kaşların, ifademiz üzerindeki gücünü düşünürsek kaşlarınızı ‘yok etmek’ oldukça riskli bir hamle gibi görünebilir. Ancak Instagram ve TikTok’ta yükselişe geçen bu trend, alışagelmedik görüntülere sahne oldu.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 15

YENİ NESİL EŞARP STİLİ

Bu yıl  farklı kullanımlarıyla stil tercihlerinde öne çıkan fularlar ‘çok yönlülük’ tanımını baştan yazdı. Özellikle saten görünümlü fularlar, bilinen işlevlerini bir kenara bırakarak üst olarak kullanılmasıyla sezonun en sevilen trendlerinden biri oldu.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 16

DRAMATİK EYELINER

Makyaj dünyası, moda haftalarından ve kırmızı halılardan ilhamla yeni trendler sunmaya devam etti. Bildiğimiz anlamdaki eyeliner bu yıl güncellenerek daha iddialı bir görünüm kazandı.

2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri - 17

NOSTALJİK DOKUNUŞLAR

90'ların popüler makyaj trendlerinin dönüş yaptığı 2022 yılı, bu kez 1960'lar esintili göz makyajlarıyla öne çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

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