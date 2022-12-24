2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri

2022'nin en popüler güzellik trendlerinden biri ‘clean girl’ oldu. Çok basit birkaç adımla uygulayabileceğiniz bu trend, minimum ürünle doğal güzelliğinizin ön plana çıkmasını sağladı.
Renaissance albümüyle müzik hasretine son veren ünlü R&B şarkıcısı Beyonce’nin makyaj artisti Sir John’un önderlik yaptığı bu güzellik akımı, temiz ve duru görünümler yerine renklere şans vermeye vurguda bulundu.
Havaların soğumasıyla birlikte kabuğumuza çekilir ve gardırobumuzu koyu renklerle donatırız ancak beyaz, bej ve kırık beyazlar, 2022 yılında sonbahar stilinde de etkisini gösterdi.
Bu yılın en riskli ve yenilikçi trendlerinden birine braletle öncülük etti. Pandemi döneminde benimsediğimiz ‘Ne kadar az o kadar iyi’ anlayışı, bu yıl iç çamaşırı ile bikini arasında kalmış tasarımıyla dikkat çeken ‘bralet’ler ile devam etti.
Bu yıl birbirinden farklı desenlerin ve renklerin süslediği eğlenceli tırnaklar oldukça revaçtaydı.
Yılın en popüler estetik operasyonu ‘Paris ışıltısı’ yeni nesil mezoterapi uygulamaları arasında yer aldı. Yaşlanma karşıtı tedavisinde kullanılan ameliyatsız enjeksiyon yöntemlerinden biri olan Paris ışıltısı, serbest molüküller, enzimler, aminoasit ve diğer farklı vitamin içerikli solüsyonun mikro enjeksiyonlarla cildin hemen altına verilmesi esasına dayanıyor.
Üşüdüğünüzde yüzünüz nasıl görünüyor? Daha beyaz bir cilde ve al al yanaklara sahip oluyorsunuz. İşte ‘Cold Girl’ makyajı da tam olarak bu görünümü vadetti. Yaz mevsiminde ‘güneşten yanmış’ gibi görünen makyajların yerini soğuk havalarla birlikte ‘Üşümüş kız’ makyajı aldı.
Kendine has tasarımlarıyla öne çıkan Loewe, gerçek hayattaki objelerden ilham alınarak yaratılan topuk detaylarıyla dikkat çekti.
TikTok’ta yükselişe geçen bir başka trend ise ‘vampir cildi’ görünümü oldu. 2010’lu yıllara damgasını vuran Alacakaranlık serisinden ilham alan bu görünüm, vampirlerin bembeyaz ve donuk ciltlerini daha ışıltılı bir doku ile sundu.
Günümüz moda ve güzellik trendlerine yön veren Z kuşağı, 2022 yılında da aykırı ve alışagelmedik görünümleri hayatımıza katmaya devam etti. Çocukların eğlenceli stilinden ilham alan bu trend, nostaljik parçaları bir araya getirmenize ve renkli bir stile kavuşmanıza olanak sağladı.
‘Kardashian makyajı’nın trend olduğu bir dönem, makyajların vazgeçilmezi kuşkusuz kontür ürünleriydi ancak allıklar sosyal medya sayesinde giderek güç kazandı. Cilt makyajında allığın ön plana çıktığı ‘heavy blush’ trendi, TikTok’un popüler makyaj trendleri arasında yerini aldı.
TikTok’ta oldukça popüler olan ‘siren gözler’ trendine benzeyen 'siren dudaklar' trendi, yalnızca üç malzeme ile uygulanabilen popüler bir görünümdü.
Sağlıklı bir cilt için her gün uyguladığımız rutin, TikTok’ta popülerite kazanan ‘skin cycling’ trendiyle farklı bir boyuta ulaştı. TikTok’ta Dr. Whitney Bowe tarafından ortaya atılan bu terim, 4 farklı uygulamayı döngü halinde devam ettirmenin önemine vurguda bulundu.
Kaşların, ifademiz üzerindeki gücünü düşünürsek kaşlarınızı ‘yok etmek’ oldukça riskli bir hamle gibi görünebilir. Ancak Instagram ve TikTok’ta yükselişe geçen bu trend, alışagelmedik görüntülere sahne oldu.
Bu yıl farklı kullanımlarıyla stil tercihlerinde öne çıkan fularlar ‘çok yönlülük’ tanımını baştan yazdı. Özellikle saten görünümlü fularlar, bilinen işlevlerini bir kenara bırakarak üst olarak kullanılmasıyla sezonun en sevilen trendlerinden biri oldu.
Makyaj dünyası, moda haftalarından ve kırmızı halılardan ilhamla yeni trendler sunmaya devam etti. Bildiğimiz anlamdaki eyeliner bu yıl güncellenerek daha iddialı bir görünüm kazandı.
90'ların popüler makyaj trendlerinin dönüş yaptığı 2022 yılı, bu kez 1960'lar esintili göz makyajlarıyla öne çıktı.