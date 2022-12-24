2022'nin en popüler güzellik ve moda trendleri

BRALET YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu yılın en riskli ve yenilikçi trendlerinden birine braletle öncülük etti. Pandemi döneminde benimsediğimiz ‘Ne kadar az o kadar iyi’ anlayışı, bu yıl iç çamaşırı ile bikini arasında kalmış tasarımıyla dikkat çeken ‘bralet’ler ile devam etti.