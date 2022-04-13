2022'nin öne çıkan 5 makyaj trendi

Haberler - ntv.com.tr | 13.04.2022 - 16:36 - Son Güncelleme : 13.04.2022 - 16:48
Doğal cilt dokusunun öne çıktığı makyajlar her sezon olduğu gibi bu sezon da revaçta. İnce katman bir fondöten ile yakalayabileceğiniz bu doğal cilt görünümünü, dudak rengine yakın şeftali tonlardaki bir ruj ile tamamlayabilirsiniz.
Selena Gomez
(Makyaj artisti: Hung Vanngo)
Retro esintili bu saç modelini zamansız bir görünüm yaratmak için kırmızı ruj ile tamamlayan Larson, oldukça şık ve elegan bir görünüm sunuyor. Bu sezon kiremit tonlarını barındıran kırmızı rujları sık sık göreceğiz.
Brie Larson
(Makyaj artisti: Nina Park)
Bahar enerjisini renkli göz makyajlarından daha iyi ne yansıtabilir? Özellikle neon parlaklığını taşıyan pembe tonları, sezonun öne çıkan renkleri arasında yer alıyor. Püf noktası ise pembeyi sadece gözlerde değil, yanakta ve dudakta da kullanmak.
Camila Cabello
(Makyaj artisti: Patrick Ta)
Gözlerin öne plana çıktığı bu makyaj, koyu tonların etkisiyle dramatik bir hava yaratıyor. Ruj renginden daha koyu renkte bir dudak kalemiyle çerçevelenen dudaklar ise bu makyajın olmazsa olmazı.
Kristen Stewart
(Makyaj artisti: Jillian Dempsey)
90'ların popüler makyaj trendlerinin dönüş yaptığı bu sezon, zamanı biraz daha geriye alıyoruz. 1960'lar esintili bu göz makyajı, ustaca uygulanmış bir eyeliner görünümü sunuyor. Buz mavisi far ile göz rengi daha da ön plana çıkarılabilir.
Lucy Boynton
(Makyaj artisti: Jo Baker)