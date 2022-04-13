2022'nin öne çıkan 5 makyaj trendi

NATUREL IŞILTI

Doğal cilt dokusunun öne çıktığı makyajlar her sezon olduğu gibi bu sezon da revaçta. İnce katman bir fondöten ile yakalayabileceğiniz bu doğal cilt görünümünü, dudak rengine yakın şeftali tonlardaki bir ruj ile tamamlayabilirsiniz.

Selena Gomez

(Makyaj artisti: Hung Vanngo)