2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Beyonce
Taylor Swift
Elbise: Roberto Cavall
Jennifer Lopez
Elbise: Gucci
Jennifer Lopez
Doja Cat
Elbise: Versace
Cardi B
Elbise: Gaurav Gupta Haute Couture
Adele
Elbise: Louis Vuitton
Paris Hilton
Elbise: Celine
Harry Styles
Kıyafet: Egonlab x Swarovski
Lizzo
Elbise: Dolce & Gabbana
Camila Cabello
Elbise: PatBo
Lourdes Leon
Elbise: Area
Brandi Carlile
Elbise: Versace
Kacey Musgraves
Elbise: Valentino
H.E.R.
Elbise: Bach Mai
Olivia Rodrigo
Elbise: Miu Miu
Taylor Swift
Taylor Swift
Shania Twain
Elbise: Harris Reed
Machine Gun Kelly
Takım: Dolce & Gabbana
Hannah Monds
Kelsea Ballerini
Geoffrey Keezer ve Gillian Margot
Sullivan Fortner ve Cecile McLorin Salvant
Bonnie Raitt
Norah Jones
Doja Cat
Alisha Gaddis
Berit Gilma
Davis Burleson
Stephanie Economou
Matthew Rush Sullivan
Myles Frost
Michelle Larkin
Missy Galanida
Janine Rubenstein
Marley Galanida
Harry Edwards
Grace Mod
Bebe Rexha
Cherdericka Nichols
Amanda Green
Bear McCreary
Seunghee Lee
Nora Felder
Arturo O'Farrill
Pharrell Williams
Carissa Culiner
Zanna Roberts Rassi
Starr Parodi
Isolde Fair
Anoushka Shankar
Jozzy
Alex Scott
Harry Styles
Amber Rose
Heidi Klum
Jack Harlow
Ella Mai
Amanda Gorman
GAYLE
Trevor Noah
Mary J. Blige
Queen Latifah
Anitta