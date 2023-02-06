2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Dün gece Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini bulan 65. Grammy Ödülleri'nde, ödül alan isimler kadar ünlülerin kırmızı halı şıklığı da konuşuldu. İşte müzik dünyasının en prestijli gecesinde ünlülerin kırmızı halı görünümleri...

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 1

Beyonce

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 2

Taylor Swift

Elbise: Roberto Cavall

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 3

Jennifer Lopez

Elbise: Gucci 

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 4

Jennifer Lopez

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 5

Doja Cat

Elbise: Versace

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 6

Cardi B

Elbise: Gaurav Gupta Haute Couture

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 7

Adele

Elbise: Louis Vuitton 

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 8

Paris Hilton

Elbise: Celine

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 9

Harry Styles

Kıyafet: Egonlab x Swarovski

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 10

Lizzo

Elbise: Dolce & Gabbana

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 11

Camila Cabello

Elbise: PatBo

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 12

Lourdes Leon 

Elbise: Area

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 13

Brandi Carlile

Elbise: Versace

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 14

Kacey Musgraves

Elbise: Valentino

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 15

H.E.R.

Elbise: Bach Mai

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 16

Olivia Rodrigo

Elbise: Miu Miu 

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 17

Taylor Swift

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 18

Taylor Swift

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 19

Shania Twain

Elbise: Harris Reed

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 20

Machine Gun Kelly

Takım: Dolce & Gabbana 

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 21

Hannah Monds

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 22

Kelsea Ballerini

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 23

Geoffrey Keezer ve Gillian Margot

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 24

Sullivan Fortner ve Cecile McLorin Salvant

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 25

Bonnie Raitt

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 26

Norah Jones

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 27

Doja Cat

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 28

Alisha Gaddis

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 29

Berit Gilma

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 30

Davis Burleson

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 31

Stephanie Economou

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 32

Matthew Rush Sullivan

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 33

Myles Frost

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 34

Michelle Larkin

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 35

Missy Galanida

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 36

Janine Rubenstein

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 37

Marley Galanida

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 38

Harry Edwards

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 39

Grace Mod

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 40

Bebe Rexha

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 41

Cherdericka Nichols

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 42

Amanda Green

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 43

Bear McCreary

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 44

Seunghee Lee

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 45

Nora Felder

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 46

Arturo O'Farrill

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 47

Pharrell Williams

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 48

Carissa Culiner

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 49

Zanna Roberts Rassi

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 50

Starr Parodi

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 51

Isolde Fair

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 52

Anoushka Shankar

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 53

Jozzy

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 54

Alex Scott

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 55

Harry Styles

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 56

Amber Rose

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 57

Heidi Klum

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 58

Jack Harlow

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 59

Ella Mai

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 60

Amanda Gorman

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 61

GAYLE

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 62

Trevor Noah

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 63

Mary J. Blige

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 64

Queen Latifah

2023 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 65

Anitta

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER