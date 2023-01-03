2023 modasında 'bilim kurgu' ve 'gelecek' temaları etkili olacak

2022'DE 'DOPAMİN' TRENDİ YÜKSELİŞTEYDİ

2022 yılının ilk aylarında pandemi dönemindeki rahatlık ve konfor arayışımızın yerini ‘dopamin trendi’ almıştı. Canlı renklerin ve desenlerin stilimize hakim olduğu bu trend sayesinde giyim alışkanlıklarımızın enerjimiz üzerindeki etkisini görmüş olduk.

2000’ler modasını günümüze taşıyan Y2K trendi ise her ne kadar popülaritesini korusa da geleceğin dünyasını ilham alan ‘fütüristik’ tasarımların, gelecek yıl giyim alışkanlıklarımızda daha çok etkili olacağı belirtiliyor.