2023 modasında 'bilim kurgu' ve 'gelecek' temaları etkili olacak

Giyim alışkanlıklarımız her yıl değişiyor. 10 sene öncesinde popüler olan tasarımlar artık modası geçmiş sayılıyor. Moda sektörünün bu hızlı değişimi düşünüldüğünde gelecekte nasıl giyeceğimizi düşünüyorsunuz? Bilim kurgu filmlerindeki gibi tek tip kıyafetler mi yoksa metalik detayların öne çıktığı uzay kıyafetleri mi akıllara geliyor? Moda sektörünün önde gelen isimleri, 2023 yılında uzay temasının yükselişe geçeceğini öngörüyor.
2022 yılının ilk aylarında pandemi dönemindeki rahatlık ve konfor arayışımızın yerini ‘dopamin trendi’ almıştı. Canlı renklerin ve desenlerin stilimize hakim olduğu bu trend sayesinde giyim alışkanlıklarımızın enerjimiz üzerindeki etkisini görmüş olduk.
2000’ler modasını günümüze taşıyan Y2K trendi ise her ne kadar popülaritesini korusa da geleceğin dünyasını ilham alan ‘fütüristik’ tasarımların, gelecek yıl giyim alışkanlıklarımızda daha çok etkili olacağı belirtiliyor.
Uzmanlar, 2023’te giyim alışkanlıklarımızın dramatik bir değişim göstereceğini ve alışılagelmişin dışındaki tasarımlara yöneleceğimizi söylüyor. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen enteresan ve çarpıcı tasarımların gelecek yıl modasına hakim olacağı vurgulanıyor.
Blade Runner, Dune: Çöl Gezegeni ve Beşinci Element gibi bilim kurgu filmlerinin isyankar, depresif ve umutsuz karakterlerinden etkilenen bu akımda ‘punk’ modasının da önem kazanacağı belirtiliyor.
Gelecek hakkında pek de iyimser olmayan bir toplumu yansıtacağı düşünülen bu trendin, romanlara konu olan distopik evrenlerin etkisi altında olacağı düşünülüyor.
Geçtiğimiz ay Gize Piramitleri’nde defile düzenleneyen Dior kreatif direktörü Kim Jones, koleksiyonu hazırlarken Dune filminden ilham aldığını belirtmişti.
Peki gelecekten ilham alan 2023 yılında ne tür parçalar öne çıkacak? İşte birkaçı: