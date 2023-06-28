2023 yazına damga vuran saç stilleri
Dış görünümün can alıcı noktası olan saçlar, kişinin yüz hatlarıyla ne kadar uyumlu olursa o kadar özgüvenli ve estetik bir duruş yaratıyor. Yazın gelmesi sizde de saçlarınızda değişim yapma isteği uyandırıyorsa 2023 yaz sezonu saç trendlerine göz atın...
KELEBEK SAÇLAR
Geçtiğimiz yıl popülaritesi artan uzun ve hacimli kelebek saç stili, bu yaz da trend olacak. Tüm yüz tiplerine uygun kelebek saçlar, kısalı uzunlu katlarla kişinin dış görüşüne hareket katıyor. Özellikle küçük yüzlü kadınlar bu modeli tercih ediyor.