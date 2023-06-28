2023 yazına damga vuran saç stilleri

KELEBEK SAÇLAR

Geçtiğimiz yıl popülaritesi artan uzun ve hacimli kelebek saç stili, bu yaz da trend olacak. Tüm yüz tiplerine uygun kelebek saçlar, kısalı uzunlu katlarla kişinin dış görüşüne hareket katıyor. Özellikle küçük yüzlü kadınlar bu modeli tercih ediyor.