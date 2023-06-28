2023 yazına damga vuran saç stilleri

Dış görünümün can alıcı noktası olan saçlar, kişinin yüz hatlarıyla ne kadar uyumlu olursa o kadar özgüvenli ve estetik bir duruş yaratıyor. Yazın gelmesi sizde de saçlarınızda değişim yapma isteği uyandırıyorsa 2023 yaz sezonu saç trendlerine göz atın...

2023 yazına damga vuran saç stilleri - 1

KELEBEK SAÇLAR

Geçtiğimiz yıl popülaritesi artan uzun ve hacimli kelebek saç stili, bu yaz da trend olacak. Tüm yüz tiplerine uygun kelebek saçlar, kısalı uzunlu katlarla kişinin dış görüşüne hareket katıyor. Özellikle küçük yüzlü kadınlar bu modeli tercih ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

2023 yazına damga vuran saç stilleri - 2

AHTAPOT MODELİ

Üst kısmında kısa katmanların kullanıldığı ahtapot saç stili, yılın en popüler modelleri arasında. Saçları gür gösteren ahtapot modeli, çoğunlukla daha ince telli ve uzun saçlı kadınlar tarafından ilgi görüyor.

2023 yazına damga vuran saç stilleri - 3

SAÇLARDA GEÇMİŞE DÖNÜŞ

90’lar ve 2000’lerin trendi olan düğümlü topuz yeniden trend olacak. 70'lerde kullanılan aslan kesimlerini de bu yaz sık sık göreceğiz.

2023 yazına damga vuran saç stilleri - 4

DENİZANASI KESİMİ TREND OLDU

Uzak Doğu prenseslerini anımsatan denizanası kesimi ise daha kısa ve başı saracak şekilde kesiliyor.

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