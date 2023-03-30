2023'ün en popüler saç modeli: Kıvrımlı kesim

TikTok'ta popülarite kazanan trendler hızla değişiyor. Genelde makyaj ve cilt bakımı üzerine yapılan videolar platformda dikkat çekse de son dönemde bir saç modeli oldukça revaçta.

Hailey Bieber ve Laure Harrier gibi isimlerin de radarına giren "curve cut" (kıvrımlı kesim) 2023 yılının en popüler saç modeli olarak gösteriliyor.