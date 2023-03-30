2023'ün en popüler saç modeli: Kıvrımlı kesim

TikTok'ta popülarite kazanan trendler hızla değişiyor. Genelde makyaj ve cilt bakımı üzerine yapılan videolar platformda dikkat çekse de son dönemde bir saç modeli oldukça revaçta.
Hailey Bieber ve Laure Harrier gibi isimlerin de radarına giren "curve cut" (kıvrımlı kesim) 2023 yılının en popüler saç modeli olarak gösteriliyor.
90'lı yıllarda popüler olan Friends dizisindeki Rachel karakterinin özellikle ilk sezonda kullandığı saç modelini andıran "curve cut", katlı kesimden daha kolay bir kullanım sunuyor.
Saçın doğal yapısını vurgulayan ve "c kesim" olarak da adlandırılan bu kesim, yüzü adeta çerçeveliyor ve bu sayede yüz hattı ön plana çıkıyor.
Dilerseniz bu saç modelini omuz hizasında bırakabilirsiniz. Saç uzunluğunu kısalttıkça günlük kullanım daha da rahat olacaktır.
70'ler ve 90'lar esintisi de taşıyan bu kesim sayesinde siz de uzun süredir hayalini kurduğunuz modele kavuşabilirsiniz.