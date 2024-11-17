2024 Kainat Güzeli belli oldu!

FİNALDE YARIŞMACILARA SORULAR SORULDU

Finale kalan 5 yarışmacı, çeşitli konularda sorularla karşı karşıya kaldı. Eğer kimse onu yargılamasaydı nasıl farklı yaşayacağı sorulan Theilvig, jüriye hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi ve "Ben anı yaşıyorum" diye ekledi.

Daha sonra kendisini ekran başında izleyenlere bir şey söylemesi istenen yarışmacı, "Nereden gelirseniz gelin mücadeleye devam edin. Bugün burada duruyorum çünkü bir değişiklik istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bu gece bunu yapıyorum" dedi.