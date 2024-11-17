2024 Kainat Güzeli belli oldu!
Meksika'nın başkentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nde kazanan isim belli oldu. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) oldu.
2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi.
Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ABD'li şarkıcı Robin Thicke sahne aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.