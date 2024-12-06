2024'ün estetik trendleri açıklandı: Doğallık dönemi başlıyor!

Londra'da yüz estetiği ve plastik cerrahlığı yapan Dr. Julian De Silva, 2024'te estetik cerrahiye yön veren en popüler yüz hatlarını ve güzellik trendlerini açıkladı.

Silva'ya göre, bu yılın öne çıkan trendleri şunlar:

Belirgin çene hattı

Pürüzsüz ve kırışıksız cilt

Doğal ve rahat bir ifade

"Hollywood ve sosyal medyanın etkisi yadsınamaz. İnsanlar artık genç görünen ama doğal bir estetik anlayışını tercih ediyor" diyen Dr. De Silva, ünlülerin bu konuda büyük bir rol oynadığını belirtti.