2024'ün estetik trendleri açıklandı: Doğallık dönemi başlıyor!

Estetik cerrahi, son yıllarda hem kadınlar hem de erkekler arasında büyük bir popülerlik kazandı. İngiltere'de bu alandaki talep artışı, uzmanların dikkatini çekiyor. The Clinic London'da plastik cerrah olarak görev yapan Dr. Julian De Silva, 2024'te estetik cerrahiye yön veren en popüler yüz hatlarını ve güzellik trendlerini açıkladı.

2024'ün estetik trendleri açıklandı: Doğallık dönemi başlıyor! - 1

Londra'da yüz estetiği ve plastik cerrahlığı yapan Dr. Julian De Silva, 2024'te estetik cerrahiye yön veren en popüler yüz hatlarını ve güzellik trendlerini açıkladı.  

Silva'ya göre, bu yılın öne çıkan trendleri şunlar:
Belirgin çene hattı
Pürüzsüz ve kırışıksız cilt
Doğal ve rahat bir ifade

"Hollywood ve sosyal medyanın etkisi yadsınamaz. İnsanlar artık genç görünen ama doğal bir estetik anlayışını tercih ediyor" diyen Dr. De Silva, ünlülerin bu konuda büyük bir rol oynadığını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

2024'ün estetik trendleri açıklandı: Doğallık dönemi başlıyor! - 2

İNGİLTERE'DE ESTETİK CERRAHİ PATLAMASI 

İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Derneği'ne göre, 2022 yılında İngiltere'de yapılan estetik operasyonlar bir önceki yıla göre yüzde 102 artarak 31 bin 57’ye ulaştı. Kadınlar arasında en çok tercih edilen işlemler arasında meme büyütme, liposuction ve karın germe yer alırken, erkekler arasında burun estetiği ve göğüs küçültme dikkat çekiyor.

2024'ün estetik trendleri açıklandı: Doğallık dönemi başlıyor! - 3

ÜNLÜLERİN ETKİSİ BÜYÜK

Estetik cerrahi trendleri ünlü isimlerle şekillenmeye devam ediyor. Son dönemde Lindsay Lohan, genç ve parlak görünümüyle dikkat çekerken, estetik doktoru Dr. Jonny Betteridge, oyuncunun yüz germe, burun estetiği ve kaş kaldırma gibi işlemlerden geçmiş olabileceğini öne sürdü.

2024'ün estetik trendleri açıklandı: Doğallık dönemi başlıyor! - 4

Donatella Versace ise, "daha az cerrahi müdahale, daha doğal sonuçlar" trendini temsil ederek olumlu geri dönüşler aldı. Dr. Ross Perry, Versace'nin genç ve dinç görünümünü daha az invaziv cilt tedavilerine borçlu olabileceğini belirtti.

2024'ün estetik trendleri açıklandı: Doğallık dönemi başlıyor! - 5

GERÇEKCİ BEKLENTİLER ÖNEMLİ

Dr. De Silva, yüz germe ameliyatı veya başka estetik işlemleri düşünen kişilere doğru cerrahı seçmenin önemini vurguladı: "Sosyal medyanın baskısı ve yaşlanma belirtileri, insanları estetik çözümler aramaya yönlendiriyor. Ancak sonuçlar için gerçekçi beklentilere sahip olmak şart."

2024'ün estetik trendleri açıklandı: Doğallık dönemi başlıyor! - 6

2024’te estetik cerrahide doğal ve dengeli bir güzellik anlayışı yükselişteydi. Bu trendin hem sosyal medyanın hem de ünlü kültürünün etkisiyle daha da güçleneceği öngörülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER