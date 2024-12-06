2024'ün estetik trendleri açıklandı: Doğallık dönemi başlıyor!
Estetik cerrahi, son yıllarda hem kadınlar hem de erkekler arasında büyük bir popülerlik kazandı. İngiltere'de bu alandaki talep artışı, uzmanların dikkatini çekiyor. The Clinic London'da plastik cerrah olarak görev yapan Dr. Julian De Silva, 2024'te estetik cerrahiye yön veren en popüler yüz hatlarını ve güzellik trendlerini açıkladı.
Londra'da yüz estetiği ve plastik cerrahlığı yapan Dr. Julian De Silva, 2024'te estetik cerrahiye yön veren en popüler yüz hatlarını ve güzellik trendlerini açıkladı.
Silva'ya göre, bu yılın öne çıkan trendleri şunlar:
Belirgin çene hattı
Pürüzsüz ve kırışıksız cilt
Doğal ve rahat bir ifade
"Hollywood ve sosyal medyanın etkisi yadsınamaz. İnsanlar artık genç görünen ama doğal bir estetik anlayışını tercih ediyor" diyen Dr. De Silva, ünlülerin bu konuda büyük bir rol oynadığını belirtti.