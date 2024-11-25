300 bin dolarlık değişim! Lindsay Lohan bambaşka biri oldu

NE TÜR OPERASYONLAR YAPTIRDI?

Londra merkezli bir kliniğin kurucusu olan Betteridge, aktrisin yaptırmış olabileceği operasyonları açıkladı.

Betteridge, ünlü oyuncunun yüz germe, üst göz kapağı ameliyatı, burun estetiği ve kaş kaldırma gibi uygulamalar yaptırdığını düşünüyor. Betteridge, oyuncunun büyük ihtimalle yüz germe ameliyatı geçirdiğini ancak küçük müdahaleler yapıldığı için yıldızın doğallığını koruduğunu ifade etti.

Ayrıca aktrisin botoks, dudak kaldırma, dudak dolgusu ve kaplama yaptırdığı da düşünülüyor.