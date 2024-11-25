300 bin dolarlık değişim! Lindsay Lohan bambaşka biri oldu

2000'lerin başında rol aldığı gençlik yapımlarıyla akıllarda yer eden Lindsay Lohan son dönemde yüzündeki değişimle gündeme geldi.

300 bin dolarlık değişim! Lindsay Lohan bambaşka biri oldu - 1

Çocuk yıldız olarak üne kavuşan ve yer aldığı Çılgın Cuma, Kötü Kızlar ve Komik Tuzak gibi yapımlarla bir döneme damga vuran Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan kötü günleri geride bıraktı.

Bugüne kadar defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören, uyuşturucu bulundurduğu için tutuklanan, ev hapsi verilen ve adı hırsızlık olayına karışan Lohan, Hollywood'a geri döndü ve birçok başarılı yapımla adından söz ettirmeye başladı.

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N-LIFE HABERLERİ

300 bin dolarlık değişim! Lindsay Lohan bambaşka biri oldu - 2

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerinde yeni bir sayfa açan yıldız son dönemde yüzündeki değişimle gündeme geldi. Lindsay Lohan, kırmızı halıda etkinliklerindeki parlak ve genç yüzüyle hayranlarını şaşırttı.

Estetik uzmanı doktoru Dr. Jonny Betteridge, 38 yaşındaki yıldızın bu görünüme kavuşmak için 300 bin dolar harcadığını iddia etti.

300 bin dolarlık değişim! Lindsay Lohan bambaşka biri oldu - 3

NE TÜR OPERASYONLAR YAPTIRDI?

Londra merkezli bir kliniğin kurucusu olan Betteridge, aktrisin yaptırmış olabileceği operasyonları açıkladı.

Betteridge, ünlü oyuncunun yüz germe, üst göz kapağı ameliyatı, burun estetiği ve kaş kaldırma gibi uygulamalar yaptırdığını düşünüyor. Betteridge, oyuncunun büyük ihtimalle yüz germe ameliyatı geçirdiğini ancak küçük müdahaleler yapıldığı için yıldızın doğallığını koruduğunu ifade etti.

Ayrıca aktrisin botoks, dudak kaldırma, dudak dolgusu ve kaplama yaptırdığı da düşünülüyor.

300 bin dolarlık değişim! Lindsay Lohan bambaşka biri oldu - 4

Estetik uzmanı ayrıca yıldızın "lazerle cilt yenileme" yaptırdığını ve detaylı bir cilt bakım rutini uyguladığını öne sürdü.

Betteridge,Lohan'ın yaptırdığı tüm işlemlerin ise 200-300 bin dolar maliyeti olduğuna dikkat çekti.

(Fotoğraf: Liz and Dick galası, 2012)

300 bin dolarlık değişim! Lindsay Lohan bambaşka biri oldu - 5

Lohan, Bader Shammas ile 2022 yılında dünyaevine girdi.

300 bin dolarlık değişim! Lindsay Lohan bambaşka biri oldu - 6

2023 yılında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Dubai'de dünyaya getirdiği oğluna "Luai" adını verdi.

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