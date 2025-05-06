30'lu yaşlardaki her kadının bilmesi gerekiyor: 5 yaşlanma karşıtı sır

GÜNEŞ KREMİ

Erken yaşlanmaya en büyük katkıda bulunan şey UV radyasyonudur. PA++++ içeren geniş spektrumlu bir güneş kremi her zaman cilt bakım dolabınızda bulunmalıdır. İç mekanda olsanız bile, güneş kremi sürmek pazarlık konusu değildir ve bir alışkanlık haline gelmelidir.

Cep telefonlarından ve dizüstü bilgisayarlardan gelen mavi ışık da cilt yaşlanmasını tetikleyebilir; bu nedenle, mavi ışık koruması olan ve gelecekte sizi kurtarabilecek bir güneş kremi seçin.





