30'lu yaşlardaki her kadının bilmesi gerekiyor: 5 yaşlanma karşıtı sır
Takvim her yıl değişirken, yenilenen sadece kararlarımızdır, ancak güzellik rutinlerimizin oyununu da değiştirme zamanı geldi. 30'lu yaşlarına giren tüm kadınlar için, akıllı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla kalıcı sonuçlar verecek bazı bütünsel cilt bakımı ipuçlarını uygulayarak sıkı ve genç cildinizin tadını çıkarmanın hala zamanı. 30'lu yaşlarındaki her kadının başlaması gereken 5 yaşlanma karşıtı sırrı görelim.
CİLT BAKIMINA RETİNOİDLERİ DAHİL EDİN
30 yaş sınırına ulaştığınızda, altın standart yaşlanma karşıtı bileşenler olan tretinoin, retinaldehit ve retinol gibi reçeteli retinoidleri kullanmaya başlayın. Bunlar kolajeni uyarır ve ince çizgileri ve kırışıklıkları anında azaltır. Cildinizin genel dokusunu iyileştirmek için %0,2-0,5 gibi düşük bir retinol gücüyle başlamalı ve ardından kademeli olarak artırmalısınız.