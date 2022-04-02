5 adımda mükemmel kırmızı ruj

Haberler - ntv.com.tr | 02.04.2022 - 09:18

Elegan ve dikkat çekici duruşuyla her kadının olmazsa olmazı olan kırmızı ruju mükemmel bir şekilde uygulamak için bu adımları takip edin.

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1. ADIM: ÖLÜ DERİLERDEN KURTULMA

Rujunuzu sürmeden önce işe dudaklarınızı hazırlamakla başlayın. Peeling yaparak tüm ölü derilerden kurtulabilirsiniz.

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2.  ADIM: NEMLENDİRME

Dudağı hazırlama esnasındaki en önemli adım elbette nemlendirme. Dudaklarınıza dudak maskesi yaparak yoğun nemlendirme sağlayabilir ya da dudak balmı ile kısa sürede nemli dudaklara sahip olabilirsiniz.

5 adımda mükemmel kırmızı ruj - 3

3. ADIM: ÇERÇEVE ÇİZİN

Dudaklarınız artık hazır! Şimdi en eğlenceli kısma yani dudakları çerçeveleme aşamasına geçiş yapıyoruz. Kullanacak olduğunuz ruj ile aynı tondaki ya da daha koyu bir tondaki dudak kalemi ile dudaklarınızı çerçeveleyin. Dudaklarınızı daha büyük göstermek için çerçeveden biraz taşabilirsiniz.

5 adımda mükemmel kırmızı ruj - 4

4. ADIM: İÇİNİ DOLDUR

Ruj tercihiniz tamamen size kalmış. Mat, saten ve parlak bitişli... Dilediğiniz ruju tüm dudağınıza uygulayın

5 adımda mükemmel kırmızı ruj - 5

5. ADIM: KUSURLARI GİDERME

Görünümüzü tamamladıktan sonra kulak çubuğu ile fazlalıkları silebilir, kapatıcı (concealer) yardımıyla kusurları giderebilirsiniz. Artık hazırsınız!

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