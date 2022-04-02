5 adımda mükemmel kırmızı ruj

Haberler - ntv.com.tr | 02.04.2022 - 09:18
Rujunuzu sürmeden önce işe dudaklarınızı hazırlamakla başlayın. Peeling yaparak tüm ölü derilerden kurtulabilirsiniz.
Dudağı hazırlama esnasındaki en önemli adım elbette nemlendirme. Dudaklarınıza dudak maskesi yaparak yoğun nemlendirme sağlayabilir ya da dudak balmı ile kısa sürede nemli dudaklara sahip olabilirsiniz.
Dudaklarınız artık hazır! Şimdi en eğlenceli kısma yani dudakları çerçeveleme aşamasına geçiş yapıyoruz. Kullanacak olduğunuz ruj ile aynı tondaki ya da daha koyu bir tondaki dudak kalemi ile dudaklarınızı çerçeveleyin. Dudaklarınızı daha büyük göstermek için çerçeveden biraz taşabilirsiniz.
Ruj tercihiniz tamamen size kalmış. Mat, saten ve parlak bitişli... Dilediğiniz ruju tüm dudağınıza uygulayın
Görünümüzü tamamladıktan sonra kulak çubuğu ile fazlalıkları silebilir, kapatıcı (concealer) yardımıyla kusurları giderebilirsiniz. Artık hazırsınız!