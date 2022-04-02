5 adımda mükemmel kırmızı ruj

3. ADIM: ÇERÇEVE ÇİZİN

Dudaklarınız artık hazır! Şimdi en eğlenceli kısma yani dudakları çerçeveleme aşamasına geçiş yapıyoruz. Kullanacak olduğunuz ruj ile aynı tondaki ya da daha koyu bir tondaki dudak kalemi ile dudaklarınızı çerçeveleyin. Dudaklarınızı daha büyük göstermek için çerçeveden biraz taşabilirsiniz.