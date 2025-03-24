5 temel yaşam tarzı değişikliği sivilceleri kökünden kurutuyor

BESLENMENİZİ ÖNEMSEYİN

Diyetiniz ile akne arasında hala birçok kişi tarafından tartışılan bir bağlantı vardır. Bazı insanlar için süt ürünleri veya yüksek glisemik içeriğe sahip yiyecekler akneyi tetikleyebilir, ancak bazıları için yağlı ve kızarmış yiyecekler sivilce ve akne sorunlarının nedenidir. Bu nedenle, cildinizin nasıl ve neye tepki verdiğine dikkat edin ve buna göre bir diyet çizelgesi oluşturun.



Cildinizi alnınıza ve T bölgenize saldıran aktif akneye karşı hazırlarken, asla o sinir bozucu küçük canavarları delmeyin veya kaşımayın. İltihaplanmaya, yara izine ve ayrıca bakteri yayılma olasılığına yol açabilecek patlatma, sıkma ve koparma dürtüsüne direnin. Bunun yerine, azami sabırla aknenizi tedavi edin ve sonucu bekleyin.