5 temel yaşam tarzı değişikliği sivilceleri kökünden kurutuyor

Cildinizdeki aşırı yağ üretimi gözeneklerin tıkanmasına sivilce ve akne oluşmasına neden olabilir. 5 temel yaşam tarzı değişikliğiyle yüzünüzdeki sivilceleri kurutabilirsiniz.

5 temel yaşam tarzı değişikliği sivilceleri kökünden kurutuyor - 1

Alnınız veya yüzünüzün T bölgesi, aşırı yağ üretimiyle bilinen bir alandır. Alnınızda biriken kir, yağ ve ölü deri hücreleriyle, hormonal değişiklikler, diyet dalgalanmaları, hafif cilt bakım ürünleri ve stres gibi faktörler nedeniyle tetiklenebilen akneye neden olan bakteriler için bir üreme alanıdır.

Alnınızdaki minik kırmızı nokta davetsizce ortaya çıkmanın doğru zamanını bilir, ancak doğru stratejilerle sivilcesiz temiz bir T bölgesi yaratabilir ve istenmeyen yara izlerine, lekelere ve açılan sivilcelere veda edebilirsiniz. Alnınızdaki akneyi temizlemek için bazı ipuçlarına bir göz atalım.

N-LIFE HABERLERİ

5 temel yaşam tarzı değişikliği sivilceleri kökünden kurutuyor - 2

TEMİZLEME

Sert yüz temizleyicileri kullanmaktan kaçının, ancak fazla yağı, kiri ve makyajı çıkarmak için nazik bir yüz yıkama veya temizleyici tercih edin. Yüzünüzün nemini yok etmeyecek bir temizleyici seçin. Gözenekleri açacak ve akneye neden olan bakterilere karşı savaşacak salisilik asit veya benzoil peroksit içeren temizleyiciler seçmeye çalışın.


5 temel yaşam tarzı değişikliği sivilceleri kökünden kurutuyor - 3

NEMLENDİRME GERÇEK ANAHTAR

Yeterince su içmek, cilt sorunlarınızın çoğuna tek elden çözümdür. Aknenizle başa çıkmak için bol su içmeye başlayın, çünkü su cildi içeriden nemlendirir. Ek olarak, gözeneklerinizdeki yağı aşırı telafi etmemesi ve onları tıkamaması ve daha fazla sivilceye neden olmaması gereken hafif bir nemlendirici ve yüz rutini kullanabilirsiniz.


5 temel yaşam tarzı değişikliği sivilceleri kökünden kurutuyor - 4

ÜRÜNLERİ DİKKATLİ SEÇİN

Cilt bakım ürünleri seçerken son derece dikkatli olun ve yalnızca cildiniz için gerekli olan doğru ürünleri seçin. Gözeneklerinizi tıkamayacak ve aktif akneye yardımcı olmayacak yağsız ve komedojenik olmayan cilt bakım ürünleri seçmeye çalışın. Ayrıca, cildinizi daha fazla tahriş edebilecek ve daha ciddi akne sorunlarına yol açabilecek sert içeriklerden kaçının.


5 temel yaşam tarzı değişikliği sivilceleri kökünden kurutuyor - 5

STRESİ YÖNETİN

Stres, sivilce sorunlarına yol açabilecek hormonal dalgalanmaları tetikleyebilir. Bu nedenle, zihninizi uğraştığınız sorunlardan uzak tutacak ve aynı zamanda cildinizi temiz ve sakin tutacak meditasyon, yoga veya uzun yürüyüşler gibi stres yönetimi aktivitelerini günlük rutininize dahil edin. Zamanla değişimi göreceksiniz.


5 temel yaşam tarzı değişikliği sivilceleri kökünden kurutuyor - 6

BESLENMENİZİ ÖNEMSEYİN

Diyetiniz ile akne arasında hala birçok kişi tarafından tartışılan bir bağlantı vardır. Bazı insanlar için süt ürünleri veya yüksek glisemik içeriğe sahip yiyecekler akneyi tetikleyebilir, ancak bazıları için yağlı ve kızarmış yiyecekler sivilce ve akne sorunlarının nedenidir. Bu nedenle, cildinizin nasıl ve neye tepki verdiğine dikkat edin ve buna göre bir diyet çizelgesi oluşturun.

Cildinizi alnınıza ve T bölgenize saldıran aktif akneye karşı hazırlarken, asla o sinir bozucu küçük canavarları delmeyin veya kaşımayın. İltihaplanmaya, yara izine ve ayrıca bakteri yayılma olasılığına yol açabilecek patlatma, sıkma ve koparma dürtüsüne direnin. Bunun yerine, azami sabırla aknenizi tedavi edin ve sonucu bekleyin.

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