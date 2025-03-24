5 temel yaşam tarzı değişikliği sivilceleri kökünden kurutuyor
Cildinizdeki aşırı yağ üretimi gözeneklerin tıkanmasına sivilce ve akne oluşmasına neden olabilir. 5 temel yaşam tarzı değişikliğiyle yüzünüzdeki sivilceleri kurutabilirsiniz.
Alnınız veya yüzünüzün T bölgesi, aşırı yağ üretimiyle bilinen bir alandır. Alnınızda biriken kir, yağ ve ölü deri hücreleriyle, hormonal değişiklikler, diyet dalgalanmaları, hafif cilt bakım ürünleri ve stres gibi faktörler nedeniyle tetiklenebilen akneye neden olan bakteriler için bir üreme alanıdır.
Alnınızdaki minik kırmızı nokta davetsizce ortaya çıkmanın doğru zamanını bilir, ancak doğru stratejilerle sivilcesiz temiz bir T bölgesi yaratabilir ve istenmeyen yara izlerine, lekelere ve açılan sivilcelere veda edebilirsiniz. Alnınızdaki akneyi temizlemek için bazı ipuçlarına bir göz atalım.