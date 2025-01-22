6 ayda 27 kilo verdi: Tüm hastalıklarımı atlattım, hayatım değişti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Nilgün Özvardar, 6 ayda 27 kilo vererek sağlıklı ve fit bir görünüme kavuştu. Özvardar, “Kilo vererek fazla kiloya bağlı hastalıklarımı atlattım. Hayatım değişti" dedi.

6 ayda 27 kilo verdi: Tüm hastalıklarımı atlattım, hayatım değişti - 1

41 yaşındaki Nilgün Özvardar, 6 ayda 27 kilo vererek hem fazla kiloya bağlı hastalıklarını atlattı hem de fit bir görünüme kavuştu. Doktorunun tavsiyesiyle spora başladığını belirten Özvardar, yeni görünümünün kendisini mutlu ettiğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

6 ayda 27 kilo verdi: Tüm hastalıklarımı atlattım, hayatım değişti - 2

93 KİLODAN 66 KİLOYA DÜŞTÜ

İlçe belediyesinin eğitim merkezinde spor yapan Özvardar, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce çok kiloluydum, ayakkabılarımı bile bağlayamıyordum. Giydiğim hiçbir şey yakışmıyordu. Fazla kilodan ötürü diyabet, yüksek tansiyon, kalp ritim bozukluğu, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarım da oluşmuştu. Bu nedenle doktorum bana spora gitmemi önerdi. Hemen spora yazılıp Cansu hocamla tanıştım. Sağ olsun hocam benimle çok ilgilendi ve değişimime çok yardımcı oldu.''

6 ayda 27 kilo verdi: Tüm hastalıklarımı atlattım, hayatım değişti - 3

''Spor ve diyetle birlikte 6 ayda 93 kilodan 66 kiloya düştüm. Özgüvenim arttı. Şu an çok hafifledim. Dolabım değişti. Artık ne giysem yakışıyor. Kendimi daha güzel ve genç hissediyorum. Her şeyi beyinde bitirdim ve başardım. Ama diyetim devam ediyor. Bir daha da asla geri dönmeyeceğim.''

6 ayda 27 kilo verdi: Tüm hastalıklarımı atlattım, hayatım değişti - 4
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