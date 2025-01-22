6 ayda 27 kilo verdi: Tüm hastalıklarımı atlattım, hayatım değişti

93 KİLODAN 66 KİLOYA DÜŞTÜ

İlçe belediyesinin eğitim merkezinde spor yapan Özvardar, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce çok kiloluydum, ayakkabılarımı bile bağlayamıyordum. Giydiğim hiçbir şey yakışmıyordu. Fazla kilodan ötürü diyabet, yüksek tansiyon, kalp ritim bozukluğu, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarım da oluşmuştu. Bu nedenle doktorum bana spora gitmemi önerdi. Hemen spora yazılıp Cansu hocamla tanıştım. Sağ olsun hocam benimle çok ilgilendi ve değişimime çok yardımcı oldu.''