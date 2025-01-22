6 ayda 27 kilo verdi: Tüm hastalıklarımı atlattım, hayatım değişti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Nilgün Özvardar, 6 ayda 27 kilo vererek sağlıklı ve fit bir görünüme kavuştu. Özvardar, “Kilo vererek fazla kiloya bağlı hastalıklarımı atlattım. Hayatım değişti" dedi.
41 yaşındaki Nilgün Özvardar, 6 ayda 27 kilo vererek hem fazla kiloya bağlı hastalıklarını atlattı hem de fit bir görünüme kavuştu. Doktorunun tavsiyesiyle spora başladığını belirten Özvardar, yeni görünümünün kendisini mutlu ettiğini söyledi.