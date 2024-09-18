6 yıl sonra geri dönüyorlar! Victoria's Secret'ın ikonik defilesinde Cher sahne alacak

DEĞİŞİME AYAK UYDURDU

Farklı beden tiplerine sahip modelleri de bünyesine dahil etmeye başlayan marka, son zamanlarda sık sık büyük beden modelleri ve farklı etnik kökenli modelleri de kampanyalarına dahil ediyor.

İç çamaşırı markasının ikonik moda şovunun geçmişi, 1995’e dayanıyor. 2001’de televizyonda yıllarca CBS ve ABC’de yayınlandı. Şovun gücü giderek büyüdü. Televizyonda yayınlanan şovda, sadece melek kanatları takmış iç çamaşırlı modeller çıkmıyordu. Dünyaca ünlü şarkıcılar da şovda boy gösteriyordu.

2018'deki son gösteride Bebe Rexha, Halsey, Rita Ora, Kelsea Ballerini, Shawn Mendes gibi müzisyen konuklar performans sergiledi.