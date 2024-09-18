6 yıl sonra geri dönüyorlar! Victoria's Secret'ın ikonik defilesinde Cher sahne alacak

"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, merakla beklenen Victoria's Secret defilesinde sahne alacak.

6 yıl sonra geri dönüyorlar! Victoria's Secret'ın ikonik defilesinde Cher sahne alacak - 1

Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşamıştı.

Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formatta geri dönüyor!

N-LIFE HABERLERİ

6 yıl sonra geri dönüyorlar! Victoria's Secret'ın ikonik defilesinde Cher sahne alacak - 2

Adriana Lima, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio ve daha birçok "meleğin" yürüdüğü ikonik Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra ilk kez düzenlenecek.

80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, "Victoria's Secret Fashion Show"da sahne alacak.

6 yıl sonra geri dönüyorlar! Victoria's Secret'ın ikonik defilesinde Cher sahne alacak - 3

"YALNIZ OLMAYACAK!"

Lüks iç giyim markası, "Bu, kadınların dünyası bu yüzden modanın annesi Cher olmadan bir defile düzenlenemeyeğini anlıyoruz! Cher'in Victoria's Secret Fashion Show 2024'te resmen sahne alacağını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ancak yalnız olmayacak... Takipte kalın, ilk kez tamamen kadınlardan oluşan kadromuzu açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

6 yıl sonra geri dönüyorlar! Victoria's Secret'ın ikonik defilesinde Cher sahne alacak - 4

SAHNEDE SADECE KADINLAR OLACAK

Tamamen kadınlardan oluşan bir kadroyla Cher, 2018'den bu yana ilk kez düzenlenen defilede 15 Ekim'de sahne alacak.

6 yıl sonra geri dönüyorlar! Victoria's Secret'ın ikonik defilesinde Cher sahne alacak - 5

KİMLER PODYUMDA YÜRÜYECEK?

Brooklyn, New York'ta gerçekleşecek olan gösteride Gigi Hadid, Tyra Banks ve Paloma Elsesser gibi markanın bilinen isimler podyumda olacak.

6 yıl sonra geri dönüyorlar! Victoria's Secret'ın ikonik defilesinde Cher sahne alacak - 6

DEĞİŞİME AYAK UYDURDU

Farklı beden tiplerine sahip modelleri de bünyesine dahil etmeye başlayan marka, son zamanlarda sık sık büyük beden modelleri ve farklı etnik kökenli modelleri de kampanyalarına dahil ediyor.

İç çamaşırı markasının ikonik moda şovunun geçmişi, 1995’e dayanıyor.  2001’de televizyonda yıllarca CBS ve ABC’de yayınlandı. Şovun gücü giderek büyüdü. Televizyonda yayınlanan şovda, sadece melek kanatları takmış iç çamaşırlı modeller çıkmıyordu. Dünyaca ünlü şarkıcılar da şovda boy gösteriyordu. 

2018'deki son gösteride Bebe Rexha, Halsey, Rita Ora, Kelsea Ballerini, Shawn Mendes gibi müzisyen konuklar performans sergiledi.

6 yıl sonra geri dönüyorlar! Victoria's Secret'ın ikonik defilesinde Cher sahne alacak - 7

Şirket, markanın tüm beden şeklindeki modelleri içermemesi nedeniyle eleştirilince 2019'da gösteriyi iptal etmiş ve Victoria's Secret melekleri şova veda etmişti.

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