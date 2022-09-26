68 tek yumurta ikizi aynı defilede

Michele, “Podyumları bir tiyatro sahnesi olarak kullanıyorum ve moda, ötekilik fikrine güçlü bir şekilde hitap ediyor. Başka bir yanım olduğunu biliyorum - terapistime gittiğimde o yanımla tanışıyorum. Hepimizin başka bir yanı var ve bazen o kişiyle tanışıp el ele tutuşuyoruz” dedi.