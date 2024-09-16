76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri!

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlendi.

2024 Emmy Ödülleri'nde "Hacks" ve "Shōgun" dizileri damga vurdu. Shōgun, 18 ödülle Emmy tarihinde bir ilke imza attı. Dizi, tek seferde 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti.

İŞTE EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ

Prestijli geceye katılan birçok isim şıklığıyla göz kamaştırdı. İşte Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyan görüntüler...