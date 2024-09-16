76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri!

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. "Shogun" dizisi, En İyi Drama, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere 18 Emmy ödülü kazandı. Emmy Ödülleri aynı zamanda ünlü isimlerin en şık görünümlerine sahne oldu. İşte törene birbirinden göz alıcı görünümleriyle katılan ünlülerin en şık görünümleri...

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 1

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlendi.

2024 Emmy Ödülleri'nde "Hacks" ve "Shōgun" dizileri damga vurdu. Shōgun, 18 ödülle Emmy tarihinde bir ilke imza attı. Dizi, tek seferde 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti. 

İŞTE EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ

Prestijli geceye katılan birçok isim şıklığıyla göz kamaştırdı. İşte Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyan görüntüler...

N-LIFE HABERLERİ

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 2

Ayo Edebiri

Elbise: Bottega Veneta

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 3

Nicola Coughlan

Elbise: Prabal Gurung

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 4

Ella Purnell 

Elbise: Rabanne

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 5

Eiza González

Elbise: Tamara Ralph

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 6

Jennifer Aniston

Elbise: Oscar de la Renta

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 7

Selena Gomez

Elbise: Ralph Lauren

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 8

Reese Witherspoon

Elbise: Christian Dior

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 9

Jeremy Allen White

Takım: Calvin Klein

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 10

Meryl Streep

Takım: Alexander McQueen

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 11

Brie Larson

Elbise: Chanel
76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 12

Dakota Fanning

Elbise: Giorgio Armani

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 13

Anna Sawai

Elbise: Vera Wang

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 14

Rita Ora

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 15

Jonathan Bailey

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 16

Richard Gadd

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 17

Sofia Vergara

76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri! - 18

Susan Downey ve Robert Downey Jr.

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