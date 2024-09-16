76. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı: Gecenin en iyi görünümleri!
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. "Shogun" dizisi, En İyi Drama, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere 18 Emmy ödülü kazandı. Emmy Ödülleri aynı zamanda ünlü isimlerin en şık görünümlerine sahne oldu. İşte törene birbirinden göz alıcı görünümleriyle katılan ünlülerin en şık görünümleri...
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlendi.
2024 Emmy Ödülleri'nde "Hacks" ve "Shōgun" dizileri damga vurdu. Shōgun, 18 ödülle Emmy tarihinde bir ilke imza attı. Dizi, tek seferde 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti.
İŞTE EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ
Prestijli geceye katılan birçok isim şıklığıyla göz kamaştırdı. İşte Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyan görüntüler...