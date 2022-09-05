79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 11:45 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 11:56
Bu sene 31 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 79. Venedik Film Festivali, film prömiyerleriyle devam ediyor.
Luca Guadagnino’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Bones and All filminin prömiyerine başrol oyuncuları Mark Rylance, Taylor Russell, Chloë Sevigny ve Timothee Chalamet katıldı.
Yönetmen Guadagnino ile Chalamet'i Call Me By Your Name’den (2017) sonra ikinci kez bir araya getiren film 8,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Camille DeAngelis'in romanından uyarlanan film, insan eti yiyen iki aşığın yol macerasını anlatıyor.
Film prömiyerinin en çok konuşulan bir diğer olayı ise Timothee Chalamet’nin görünümü oldu.
Haider Ackermann imzası taşıyan kırmızı takım, sosyal medyada gündem oldu. Ackermann tasarımlarını daha önce pek çok etkinlik ve kırmızı halıda giyen Chalamet’nin kolsuz, halter yaka kesime sahip görünümünün en dikkat çekici özelliği ise sırt dekoltesi oldu.
Pantolonuyla aynı renkte bir şalı boynuna saran yıldız, sırtını tamamen açıkta bırakan görünümüyle erkek kırmızı halı stiline yeni bir soluk getirdi.
Kırmızı halıda kendine has görünümleriyle sık sık övgü toplayan yıldız, bu stiliyle de hayranlarından tam not aldı.
İşte 79. Venedik Film Festivali kırmızı halısından en dikkat çekici ünlü görünümleri...
Laura Harrier - Saint Laurent
Jodie Turner-Smith - Harbison
Penelope Cruz - Chanel
Irına Shayk
Quintessa Swindel