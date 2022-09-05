79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti

SIRT DEKOLTEKİ TAKIM ELBİSE

Haider Ackermann imzası taşıyan kırmızı takım, sosyal medyada gündem oldu. Ackermann tasarımlarını daha önce pek çok etkinlik ve kırmızı halıda giyen Chalamet’nin kolsuz, halter yaka kesime sahip görünümünün en dikkat çekici özelliği ise sırt dekoltesi oldu.