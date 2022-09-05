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79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 11:45 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 11:56

Bu yıl 79.su düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen Bones and All filminin kırmızı halısında, ABD'li oyuncu Timothee Chalamet'in stili gündem oldu.

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 1

Bu sene 31 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 79. Venedik Film Festivali, film prömiyerleriyle devam ediyor.

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 2

Luca Guadagnino’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Bones and All filminin prömiyerine başrol oyuncuları Mark Rylance, Taylor Russell, Chloë Sevigny ve katıldı.

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 3

8,5 DAKİKA BOYUNCA ALKIŞLANDI

Yönetmen Guadagnino ile Chalamet'i Call Me By Your Name’den (2017) sonra ikinci kez bir araya getiren film 8,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Camille DeAngelis'in romanından uyarlanan film, insan eti yiyen iki aşığın yol macerasını anlatıyor.

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 4

Film prömiyerinin en çok konuşulan bir diğer olayı ise Timothee Chalamet’nin görünümü oldu.

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 5

SIRT DEKOLTEKİ TAKIM ELBİSE

Haider Ackermann imzası taşıyan kırmızı takım, sosyal medyada gündem oldu. Ackermann tasarımlarını daha önce pek çok etkinlik ve kırmızı halıda giyen Chalamet’nin kolsuz, halter yaka kesime sahip görünümünün en dikkat çekici özelliği ise sırt dekoltesi oldu.

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 6

Pantolonuyla aynı renkte bir şalı boynuna saran yıldız, sırtını tamamen açıkta bırakan görünümüyle erkek kırmızı halı stiline yeni bir soluk getirdi.

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 7

Kırmızı halıda kendine has görünümleriyle sık sık övgü toplayan yıldız, bu stiliyle de hayranlarından tam not aldı.

İşte 79. Venedik Film Festivali kırmızı halısından en dikkat çekici ünlü görünümleri...

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 8

Laura Harrier - Saint Laurent 

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 9

Jodie Turner-Smith - Harbison

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 10

Penelope Cruz - Chanel

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 11

Irına Shayk

79. Venedik Film Festivali'de Timothee Chalamet'in stili dikkat çekti - 12

Quintessa Swindel

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