80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı

İlk Miss Universe yarışmasının düzenlendiği 1952 yılından neredeyse on yıl önce doğan 80 yaşındaki Choi Soon-hwa'nın, en yaşlı Miss Universe olma hayali yarım kaldı. Yeniden kendini bulmayı ve uluslararası sahneye çıkmayı hedefleyen Choi, "Miss Universe Korea" finalinde elenerek hayallerine veda etti. Kasım ayında Meksika'da düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması'nda Güney Kore'yi temsil edemeyecek olan 80 yaşındaki kadın geceden "En İyi Giyinen" unvanıyla ayrıldı.

80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı - 1

80'li yaşlarınızı nasıl geçirmek istersiniz?

Biraz bahçeyle uğraşmak, belki bir dil öğrenmek, biraz seyahat etmek, torunlarla vakit geçirmek.

Ya da belki de modellik kariyerinizi dünya sahnesine taşımak için uluslararası bir güzellik yarışmasına katılmak.

Güney Koreli Choi Soon-hwa için bu çok kolay bir karardı.

N-LIFE HABERLERİ

80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı - 2

80 yaşındaki Choi Soon-hwa, yakın zamanda "Miss Universe Korea" yarışmasında finale kalarak tüm dünyayı şoke etti.

80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı - 3

80 yaşındaki güzel, bu hafta Miss Universe Güney Kore'de kendisinden yaşça küçük kadınlarla birlikte sahneye çıktı ve bu yıl Meksika'da yapılacak finallere kalmayı hedefledi. Ancak  Choi'nin en yaşlı "Miss Universe" yarışmacısı olma hayali yarım kaldı. 

80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı - 4

Bu yıldan önce, katılımcıların 18 ila 28 yaşları arasında olma zorunluluğu olan yarışmada, daha kapsayıcı olma yönündeki artan baskı nedeniyle yaş kısıtlaması kaldırıldı ve böylece hemen hemen herkesin katılmasına izin verildi.

80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı - 5

Yaş sınırı kalktıktan sonra "Bir deneyeyim" diyerek yarışmaya katılan kadın, "Geçersem de geçmesem de bu fırsatı değerlendirmeye kararlıydım" diye konuştu.

80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı - 6

Yaklaşık on yıldır yaptığı modellik kariyerine 72 yaşında hemşire olarak çalıştığı hastanedeki bir hastasının önerisiyle adım atan Choi, 74 yaşında ilk kez podyuma çıktı. "Model olmak benim için yeni bir yola açılan bir kapı gibiydi," diyen Choi, bu süreçte çok çalışarak hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi. 

80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı - 7

Meksika'daki küresel Miss Universe yarışmasında ülkesini temsil etme hedefini gerçekleştiremese de, genç yarışmacılar için zorlu bir rakip ve ilham kaynağı oldu.

80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı - 8

Yarışmada tacı 22 yaşındaki Han Ariel kazandı.  Ancak Choi, "En İyi Giyinen" unvanını kazanarak yarışmadan eli boş dönmedi.

80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı - 9

"Sadece katılabilmek bile muhteşem ve onur verici bir deneyim," diyen Choi, yaşlı kadınların güzellik yarışmalarında yer almasının önünü açan bir adım atmış olmanın mutluluğunu paylaştığını söyledi. 

Choi, ilerleyen zamanlarda daha fazla yaşlı kadının yarışmalara katılmasının, toplumda yaşlılık algısını değiştireceğine inanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER