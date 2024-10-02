80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı

80'li yaşlarınızı nasıl geçirmek istersiniz?



Biraz bahçeyle uğraşmak, belki bir dil öğrenmek, biraz seyahat etmek, torunlarla vakit geçirmek.



Ya da belki de modellik kariyerinizi dünya sahnesine taşımak için uluslararası bir güzellik yarışmasına katılmak.



Güney Koreli Choi Soon-hwa için bu çok kolay bir karardı.