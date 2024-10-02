80 yaşında finalde! En yaşlı kainat güzeli olma hayali yarım kaldı
İlk Miss Universe yarışmasının düzenlendiği 1952 yılından neredeyse on yıl önce doğan 80 yaşındaki Choi Soon-hwa'nın, en yaşlı Miss Universe olma hayali yarım kaldı. Yeniden kendini bulmayı ve uluslararası sahneye çıkmayı hedefleyen Choi, "Miss Universe Korea" finalinde elenerek hayallerine veda etti. Kasım ayında Meksika'da düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması'nda Güney Kore'yi temsil edemeyecek olan 80 yaşındaki kadın geceden "En İyi Giyinen" unvanıyla ayrıldı.
80'li yaşlarınızı nasıl geçirmek istersiniz?
Biraz bahçeyle uğraşmak, belki bir dil öğrenmek, biraz seyahat etmek, torunlarla vakit geçirmek.
Ya da belki de modellik kariyerinizi dünya sahnesine taşımak için uluslararası bir güzellik yarışmasına katılmak.
Güney Koreli Choi Soon-hwa için bu çok kolay bir karardı.