80 yaşındaki Slav kadının saç uzatma sırrı: Bilimsel araştırmalar da faydasını destekliyor
TikTok'ta 300 binden fazla takipçisi bulunan Melody Yaslan, Balkan kadınlarının sağlıklı saçlarını, ısırgan otuna borçlu olduklarını söyledi. 80 yaşındaki büyükannesinin hala uzun ve canlı saçlara sahip olduğunu belirten Yaslan, ısırgan otunun saç dökülmesine yol açan enzimleri engellediğini ileri sürdü.
Sosyal medyada paylaştığı bakım videolarıyla öne çıkan Yaslan, ''80 yaşındaki büyükannemin saçları şu anda böyle'' diyerek, Balkan kadınlarının saç sırrını paylaştı.