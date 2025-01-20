80 yaşındaki Slav kadının saç uzatma sırrı: Bilimsel araştırmalar da faydasını destekliyor

Isırgan otunun faydaları bununla da sınırlı değil. İleri düzey araştırmalar, bitkinin dermal papilla hücrelerinin büyümesini teşvik ettiğini kanıtladı. Bu hücreler, saç folikülünün bir parçası olup saç büyümesini düzenliyor.

Vitamin, mineral ve demir açısından zengin olan bitki, beta-sitosterol gibi önemli bileşenleri de içeriyor.