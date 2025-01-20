80 yaşındaki Slav kadının saç uzatma sırrı: Bilimsel araştırmalar da faydasını destekliyor

TikTok'ta 300 binden fazla takipçisi bulunan Melody Yaslan, Balkan kadınlarının sağlıklı saçlarını, ısırgan otuna borçlu olduklarını söyledi. 80 yaşındaki büyükannesinin hala uzun ve canlı saçlara sahip olduğunu belirten Yaslan, ısırgan otunun saç dökülmesine yol açan enzimleri engellediğini ileri sürdü.

80 yaşındaki Slav kadının saç uzatma sırrı: Bilimsel araştırmalar da faydasını destekliyor - 1

Sosyal medyada paylaştığı bakım videolarıyla öne çıkan Yaslan, ''80 yaşındaki büyükannemin saçları şu anda böyle'' diyerek, Balkan kadınlarının saç sırrını paylaştı.

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80 yaşındaki Slav kadının saç uzatma sırrı: Bilimsel araştırmalar da faydasını destekliyor - 2

Yaslan, Slav kadınlarının kel kalmamak için ısırgan otundan faydalandığını belirterek, "Isırgan otu, saç dökülmesine yol açan enzimi engelliyor, saç derisinde detoks etkisi yaratıyor ve kökleri güçlendiriyor" dedi.

80 yaşındaki Slav kadının saç uzatma sırrı: Bilimsel araştırmalar da faydasını destekliyor - 3

Isırgan otunun saç kökleri üzerindeki etkisini bilimsel araştırmalar da destekliyor. Laboratuvar fareleri üzerinde yapılan bir deneyde, ısırgan otunun saç uzaması üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gözlemlendi. Isırgan otu özü, farelerin tıraşlanmış derisine uygulandı ve 21 gün sonunda tedavi edilen farelerde, kontrol grubuna kıyasla daha fazla kıl büyümesi gözlemlendi.

80 yaşındaki Slav kadının saç uzatma sırrı: Bilimsel araştırmalar da faydasını destekliyor - 4

Isırgan otunun faydaları bununla da sınırlı değil. İleri düzey araştırmalar, bitkinin dermal papilla hücrelerinin büyümesini teşvik ettiğini kanıtladı. Bu hücreler, saç folikülünün bir parçası olup saç büyümesini düzenliyor.

Vitamin, mineral ve demir açısından zengin olan bitki, beta-sitosterol gibi önemli bileşenleri de içeriyor.

80 yaşındaki Slav kadının saç uzatma sırrı: Bilimsel araştırmalar da faydasını destekliyor - 5

Yaslan, ısırgan otunun olumlu etkilerinden üst düzeyde yararlanmak isteyenlerin, ısırgan otu içerikli şampuanlara yönelmelerini ve saç kremi kullanımından kaçınmaları gerektiğini söyledi.

TikTok fenomeni, "Saç kremi kullanmadığımda saçlarımın daha hacimli göründüğünü fark ettim. Isırgan otu şampuanı kullanıyorum ama saçlarımın kuru olmaması için duştan önce argan yağı sürüp 1 saat bekliyorum, ardından şampuanımı kullanıyorum. Saçlarım her zaman çok yumuşak oluyor'' dedi.

80 yaşındaki Slav kadının saç uzatma sırrı: Bilimsel araştırmalar da faydasını destekliyor - 6

Bu rutin sayesinde omuz hizasındaki saçlarının 1 yıldan daha kısa bir sürede uzadığını belirten Yaslan, takipçilerine ısırgan otu çayı içmelerini ya da saçlarını bu çayla yıkamalarını da tavsiye etti. Ek olarak ısırgan otu çayının adet kramplarını azalttığı da biliniyor.

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