9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti

Ünlü model Didem Soydan, “Ailemde tekstil işiyle uğraştığı için bu tür festivalleri hem kültürel, hem de ekonomi açısından değerli buluyorum” dedi. Oyuncu Jessica May ise “Türk vatandaşı olarak çıktığım ilk defile 9. Laleli Fashion Shopping Festival’de oldu. Benim için bu defile bu nedenle ayrı bir anlam taşıyor” dedi. Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu ise “Yaklaşık 200 metrelik defile alanını yürümek ayrı bir keyifti” ifadesini kullandı.





9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesinden görüntüler...