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9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti

Haberler - ntv.com.tr | 11.08.2022 - 14:23 - Son Güncelleme : 11.08.2022 - 15:10

9. Laleli Fashion Shopping Festivali'nin açılış defilesi ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi’nde 50 modelin katılımıyla gerçekleşti.

9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti - 1

Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi’nde 9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti

9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti - 2

ÜNLÜ İSİMLER DEFİLEDE YÜRÜDÜ

Düzenlenen açılış defilesinde ünlü süper model ve Didem Soydan, oyuncu & model Jessica May ve Alona Kral, Türkiye Güzeli Ecem Çırpan ve Buse İskenderoğlu gibi ünlü isimler yürüdü.

9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti - 3

Laleli Sanayici ve İşİnsanları Derneği (LASİAD) tarafından düzenlenen açılış defilesine, LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Festival Komite Başkanı Muhammed Sancaktar ve LASİAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti - 4

CADDE KAPATILDI

Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi’nde yaklaşık 200 metrelik defile alanında 50 model, toplam 100 kombinle moda severleri büyüledi.

9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti - 5

Kreatif direktörlüğünü tasarımcı Yakup Biçer’in üstlendiği ve Lasiad üyesi 50 markadan özenle seçtiği ürünlerin yer aldığı defilenin sunuculuğunu Seda Akbay ve oyuncu-model Alona Kral yaptı.

9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti - 6

Ünlü süper model , “Tarihi caddede podyuma çıkmak çok özeldi. Laleli Türkiye'nin dünyaya açılan tekstil kapısı. O yüzden Laleli Fashion Shopping Festival çok kıymetli” dedi.

9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti - 7

Ünlü model Didem Soydan, “Ailemde tekstil işiyle uğraştığı için bu tür festivalleri hem kültürel, hem de ekonomi açısından değerli buluyorum” dedi. Oyuncu Jessica May ise “Türk vatandaşı olarak çıktığım ilk defile 9. Laleli Fashion Shopping Festival’de oldu. Benim için bu defile bu nedenle ayrı bir anlam taşıyor” dedi. Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu ise “Yaklaşık 200 metrelik defile alanını yürümek ayrı bir keyifti” ifadesini kullandı.

9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesinden görüntüler...

9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti - 8
9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti - 9
9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti - 10

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