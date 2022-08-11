Haberler - ntv.com.tr | 11.08.2022 - 14:23 - Son Güncelleme : 11.08.2022 - 15:10
Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi’nde 9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesi gerçekleşti
Düzenlenen açılış defilesinde ünlü süper model Tülin Şahin ve Didem Soydan, oyuncu & model Jessica May ve Alona Kral, Türkiye Güzeli Ecem Çırpan ve Buse İskenderoğlu gibi ünlü isimler yürüdü.
Laleli Sanayici ve İşİnsanları Derneği (LASİAD) tarafından düzenlenen açılış defilesine, LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Festival Komite Başkanı Muhammed Sancaktar ve LASİAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi’nde yaklaşık 200 metrelik defile alanında 50 model, toplam 100 kombinle moda severleri büyüledi.
Kreatif direktörlüğünü tasarımcı Yakup Biçer’in üstlendiği ve Lasiad üyesi 50 markadan özenle seçtiği ürünlerin yer aldığı defilenin sunuculuğunu Seda Akbay ve oyuncu-model Alona Kral yaptı.
Ünlü süper model Tülin Şahin, “Tarihi caddede podyuma çıkmak çok özeldi. Laleli Türkiye'nin dünyaya açılan tekstil kapısı. O yüzden Laleli Fashion Shopping Festival çok kıymetli” dedi.
Ünlü model Didem Soydan, “Ailemde tekstil işiyle uğraştığı için bu tür festivalleri hem kültürel, hem de ekonomi açısından değerli buluyorum” dedi. Oyuncu Jessica May ise “Türk vatandaşı olarak çıktığım ilk defile 9. Laleli Fashion Shopping Festival’de oldu. Benim için bu defile bu nedenle ayrı bir anlam taşıyor” dedi. Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu ise “Yaklaşık 200 metrelik defile alanını yürümek ayrı bir keyifti” ifadesini kullandı.
9. Laleli Fashion Shopping Festivali açılış defilesinden görüntüler...