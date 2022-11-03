90'ların top modeli Kate Moss'un transparan stili

Tüm zamanların en iyi modelleri arasında gösterilen İngiliz model Kate Moss'un katıldığı bir etkinlikteki stili çok konuşuldu.

90'ların top modeli Kate Moss'un transparan stili - 1

Top model denilince akla gelen ilk isimlerden olan Kate Moss, katıldığı moda etkinliğindeki stiliyle dikkat çekti.

90'ların top modeli Kate Moss'un transparan stili - 2

Prestijli moda dergisi WSJ için New York'da düzenlenen etkinlikte boy gösteren Moss, yeşil kıyafetiyle çok konuşuldu.

90'ların top modeli Kate Moss'un transparan stili - 3

48 yaşındaki efsanevi model, transparan ve cut-out detayların hakim olduğu elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

90'ların top modeli Kate Moss'un transparan stili - 4

Yves Saint Laurent imzası taşıyan elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen yıldız, fit görünümü ve kendinden emin tavrıyla yıllara meydan okuduğunu yeniden gösterdi.

N-LIFE HABERLERİ

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