90'ların top modeli Kate Moss'un transparan stili

Top model denilince akla gelen ilk isimlerden olan Kate Moss, katıldığı moda etkinliğindeki stiliyle dikkat çekti.
Prestijli moda dergisi WSJ için New York'da düzenlenen etkinlikte boy gösteren Moss, yeşil kıyafetiyle çok konuşuldu.
48 yaşındaki efsanevi model, transparan ve cut-out detayların hakim olduğu elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
Yves Saint Laurent imzası taşıyan elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen yıldız, fit görünümü ve kendinden emin tavrıyla yıllara meydan okuduğunu yeniden gösterdi.