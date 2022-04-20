Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı

Yedi aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz şubat ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan ünlü model Adriana Lima, Alexander Wang’in Los Angeles’taki ‘Fortune City’ adlı defilesinde boy gösterdi.

40 yaşındaki Brezilyalı model, belirginleşen karnına vurgu yapan cesur bir kıyafetle podyumda yürüdü. Sırp basketbolcu Marko Jarić ile evliliğinden Valentina (12) ve Sienna (9) adında iki kızı olan ve üçüncü bebeğinin bir erkek olacağını açıklayan Lima, doğuma gün sayıyor.