Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 20.04.2022 - 15:15

Bir dönem modellere uyuşturucu madde vererek taciz ettiği suçlamalarıyla gündeme gelen, yaptığından pişman olduğunu dile getirdikten sonra moda dünyasına kendini yeniden kabul ettiren moda tasarımcısı Alexander Wang; Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel gibi modellerin boy gösterdiği bir defile düzenledi. Üçüncü bebeğini bekleyen Lima, büyüyen göbeğini vurgulayan kıyafetiyle defileye damga vurdu.

Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 1

Yedi aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz şubat ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan ünlü model , Alexander Wang’in Los Angeles’taki ‘Fortune City’ adlı defilesinde boy gösterdi.

40 yaşındaki Brezilyalı model, belirginleşen karnına vurgu yapan cesur bir kıyafetle podyumda yürüdü. Sırp basketbolcu Marko Jarić ile evliliğinden Valentina (12) ve Sienna (9) adında iki kızı olan ve üçüncü bebeğinin bir erkek olacağını açıklayan Lima, doğuma gün sayıyor.

Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 2

Göbeğini açıkta bırakan siyah elbisesini diz üstü siyah bir çizmeyle tamamlayan ve makyajıyla birlikte ‘femme fatale’ tarzda podyumda yürüyen Lima, tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 3

Lima’nın yanı sıra Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel ve Amelia Hamlin gibi süper modeller de aynı podyumda boy gösterdi.

Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 4

Defile sonunda, tasarımların sahibi olan modacı Alexander Wang de podyuma çıkarak seyircileri selamladı. Wang, bir dönem, modellere uyuşturucu madde vererek taciz ettiği suçlamalarıyla gündeme gelmiş, suçlamaları kabul ederek, "Onlara acı verecek şekilde davrandığım için pişmanım" demişti.

Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 5

Moda dünyasının bir dönem topa tuttuğu, şimdi ise barış ilan ettiği Wang’in ‘Fortune City’ defilesine seyirci ilgisi de yoğundu. İşte özel defileden yansıyanlar...

Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 6
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 7
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 8
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 9
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 10
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 11
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 12
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 13
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 14
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 15
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 16
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 17
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 18
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 19
Adriana Lima karnı burnunda Alexander Wang defilesine çıktı - 20

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