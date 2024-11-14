Afrodit’i kıskandıran güzellik sırları: Kleopatra’nın efsanevi bakım ritüelleri

Doğal güzelliğin sırrını merak edenler için Kleopatra’nın bakım rutini bugün hala ilham veriyor. Sağlıklı, doğal ve ışıltılı bir cilt isteyenler için binlerce yıllık bu ritüeller, günümüzde de etkisini sürdürüyor. İşte 6 adımda Kleopatra'nın güzellik sırrı.