Alexander McQueen'in 2023 sonbahar öncesi koleksiyonu terziliği yeniden tanımlıyor

Alexander McQueen'in 2023 sonbahar öncesi kampanyasında, terzilik sanatı ön plana çıkıyor. Kampanya tanıtımında objektifin arkasında, ünlü fotoğrafçı David Sims, bu büyüleyici koleksiyonun özünü yakalayarak, sofistike ve cesur bir anlatıyı bir araya getiriyor.