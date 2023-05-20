Alexander McQueen'in 2023 sonbahar öncesi koleksiyonu terziliği yeniden tanımlıyor

Alexander McQueen'in 2023 sonbahar öncesi kampanyasında, terzilik sanatı ön plana çıkıyor. Kampanya tanıtımında objektifin arkasında, ünlü fotoğrafçı David Sims, bu büyüleyici koleksiyonun özünü yakalayarak, sofistike ve cesur bir anlatıyı bir araya getiriyor.
Kampanya görsellerinde ünlü modeller Karolina Spakowski, Celina Ralph, Sora Choi, Alaato Jazyper, Amanda Murphy, Florence Huntington-Whiteley, Florence Hutchings, Élise Crombez, Colin Jones, Rejoice Chuol, Wang Han, Wanessa Milhomem ve Adhel Bol rol alıyor.
Alexander McQueen 2023 sonbahar öncesi koleksiyonu, ışıltılı kristal süslemelerle süslenmiş özel dikim bir takım elbiseden asimetrik kesimli stillere, büyük boy ve hacimli kabarık kollara kadar geleneksel terziliğin sınırlarını yeniden tanımlıyor.
Alexander McQueen'in kreatif direktörü Sarah Burton tarafından tasarlanan koleksiyonda, aksesuarlar arasında kristal süslemeli manşetler ve şık çantalar öne çıkıyor.