Aloe veranın saç üzerindeki etkisi: Bilinmeyen bir zararı var
Cilt ve saç bakımı için yaygın olarak kullanılan bitkilerden biri olan aloe vera, dünyanın subtropikal ve tropikal bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Mineraller ve vitaminlerle dolu olan aloe vera, saç sağlığı için harika bir seçimdir. Aloe veranın iyileştirici etkileri herkes tarafından bilinir ve herkes tarafından kullanılır. Ancak aloe veranın saçınıza hiç bilmediğiniz bir zararı olabilir.
Yüzünüze ve saç derinize her zaman taze bir aloe vera parçası uygulayın. Aloe vera bitkisi sağlıklı değilse veya çıkarılan jel düzgün bir şekilde saklanmazsa, kötü bir koku geliştirebilir. Jel ayrıca bakterileri veya diğer mikroorganizmaları kirletebilir ve bu da kaşıntı ve tahriş sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, her zaman bozulma, lapa kıvam, küf varlığı veya herhangi bir renk bozulması belirtileri arayın. Ayrıca, jelin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu varsa, onu atmanız daha iyi olur.