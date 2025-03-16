Aloe veranın saç üzerindeki etkisi: Bilinmeyen bir zararı var

Yüzünüze ve saç derinize her zaman taze bir aloe vera parçası uygulayın. Aloe vera bitkisi sağlıklı değilse veya çıkarılan jel düzgün bir şekilde saklanmazsa, kötü bir koku geliştirebilir. Jel ayrıca bakterileri veya diğer mikroorganizmaları kirletebilir ve bu da kaşıntı ve tahriş sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, her zaman bozulma, lapa kıvam, küf varlığı veya herhangi bir renk bozulması belirtileri arayın. Ayrıca, jelin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu varsa, onu atmanız daha iyi olur.