Aloe veranın saç üzerindeki etkisi: Bilinmeyen bir zararı var

Cilt ve saç bakımı için yaygın olarak kullanılan bitkilerden biri olan aloe vera, dünyanın subtropikal ve tropikal bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Mineraller ve vitaminlerle dolu olan aloe vera, saç sağlığı için harika bir seçimdir. Aloe veranın iyileştirici etkileri herkes tarafından bilinir ve herkes tarafından kullanılır. Ancak aloe veranın saçınıza hiç bilmediğiniz bir zararı olabilir.

Aloe veranın saç üzerindeki etkisi: Bilinmeyen bir zararı var - 1

Yüzünüze ve saç derinize her zaman taze bir aloe vera parçası uygulayın. Aloe vera bitkisi sağlıklı değilse veya çıkarılan jel düzgün bir şekilde saklanmazsa, kötü bir koku geliştirebilir. Jel ayrıca bakterileri veya diğer mikroorganizmaları kirletebilir ve bu da kaşıntı ve tahriş sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, her zaman bozulma, lapa kıvam, küf varlığı veya herhangi bir renk bozulması belirtileri arayın. Ayrıca, jelin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu varsa, onu atmanız daha iyi olur.

N-LIFE HABERLERİ

Aloe veranın saç üzerindeki etkisi: Bilinmeyen bir zararı var - 2

KALINTILAR BIRAKABİLİR

Uygun şekilde yıkanmazsa, aloe vera jeli saçta yapışkan bir kalıntı bırakabilir, potansiyel olarak kiri çekebilir ve yağlı görünmesine neden olabilir. Ayrıca diğer saç ürünleriyle reaksiyona girebilir ve kalıntı birikmesine yol açabilir, kafa derinizden gelen siper kokusuyla ideal olmayan bir görünüm bırakabilir. Aloe vera ayrıca belirli saç ürünleriyle reaksiyona girer ve potansiyel olarak bunların etkinliğini azaltır, saç dokusunda değişikliklere yol açar.


Aloe veranın saç üzerindeki etkisi: Bilinmeyen bir zararı var - 3

KURU VE KIRILGAN SAÇLAR

Aloe vera saç güçlendirici ve nemlendirici özellikleriyle bilinse de bazı durumlarda paradoksal olarak kırılgan ve kuru uçlara neden olabilir. Nemlendirici görevi görebilir ve saça su çekebilir, bu da bazı durumlarda kuruluğa yol açabilir. Sıkıca paketlenmiş kütikül uçlarına sahip düşük gözenekli saç kalitesi, bitkinin protein benzeri bileşiğini emmede zorlanabilir ve birikmeye ve kurutma etkisine yol açabilir.


Aloe veranın saç üzerindeki etkisi: Bilinmeyen bir zararı var - 4

ALERJİ

En nadir durumlarda, bazı kişiler aloe vera'yı saçlarına, saç derisine ve saç tellerine sürdüklerinde alerjik reaksiyonlar yaşayabilirler. Bazıları kızarıklık, tahriş ve kaşıntı yaşayabilir ve bu da yüz ve vücutta kurdeşen sorunlarına yol açabilir. Rahatlatıcı özellikleriyle bilinen bitkideki bileşikler ayrıca nefes almada zorluk veya boğazda sıkışmaya neden olabilir ve bu da acil tıbbi müdahale gerektirir.

S

Aloe veranın saç üzerindeki etkisi: Bilinmeyen bir zararı var - 5

AÇ DERİSİNDE TAHRİŞ

Aşırı kullanım veya aloe veranın çok uzun süre bırakılması da kafa derisi tahrişine katkıda bulunabilir. Bunu deneyimlemeniz nadir bir ihtimaldir, ancak hafife alınmamalıdır, çünkü aloe veranın doğal bileşenleri rahatlatıcı ancak güçlüdür; bu nedenle, kafa derinizi hızla kızarıp iltihaplandırabilir. Bu nedenle, her zaman önce bir yama testiyle başlayın ve ardından tam uygulamaya geçin.

DAHA FAZLA GÖSTER