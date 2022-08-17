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Alternatif fular kullanımları

Haberler - ntv.com.tr | 17.08.2022 - 07:56 - Son Güncelleme : 17.08.2022 - 08:57

Bu sezon farklı kullanımlarıyla stil tercihlerinde öne çıkan fularlar ‘çok yönlülük’ tanımını baştan yazdı. Özellikle saten görünümlü fularlar, bilinen işlevlerini bir kenara bırakarak üst olarak kullanılmasıyla sezonun en sevilen trendlerinden biri oldu.

Alternatif fular kullanımları - 1

Fularlarınızı bu sezon başınıza, saçınıza veya boynunuza bağlamak yerine bambaşka bir şekilde kombinlemeye ne dersiniz?

(Sasha Mei)

Alternatif fular kullanımları - 2

2000’lerde sık sık düşük bel pantolon ile kombinlenen ipek fularlar, bu sezon üst olarak kullanımıyla oldukça popüler hale geldi.

Alternatif fular kullanımları - 3

Beyoncé, Britney Spears ve Christina Aguilera gibi dönemin en popüler yıldızlarının sık sık giydiği fularlar kırmızı halıda bile harika bir tercih oluyordu.

(Christina Aguilera)

Alternatif fular kullanımları - 4

İtalyan moda devi Versace, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonundaki fular kullanımıyla, ipek fular trendini yeniden moda sahnesine taşıyan markalar arasında yer alıyor.

Alternatif fular kullanımları - 5

Genellikle ikiye katlanıp sırttan bağlanan fularlar, straplez bir üst giymişsiniz etkisi yaratıyor.

(Marie Jedig)

Alternatif fular kullanımları - 6

BÜSTİYET OLARAK DA KULLANABİLİRSİNİZ

Fularlarınızı tam ortadan bağlayarak büstiyer olarak da kullanabilirsiniz. Blazer ceket ve aynı renkteki pantolon ile kombin yaparak şık bir akşam yemeğine katılabilirsiniz.

(Ashley Benson)

Alternatif fular kullanımları - 7

Hem tam bir klasik hem de çok yönlü bir aksesuar olan fularlarınızı siz de 2000'lerdeki gibi düşük bel pantolonlarla kombinleyebilirsiniz.

(Lisette Olivera)

İşte fularlarınızı kombinlemek için ilham alabileceğiniz birkaç görünüm...

Alternatif fular kullanımları - 8

(June Divino Newton)

Alternatif fular kullanımları - 9

(Vanessa Hudgens)

Alternatif fular kullanımları - 10

(Rylie Jouett)

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