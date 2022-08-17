Alternatif fular kullanımları

Haberler - ntv.com.tr | 17.08.2022 - 07:56 - Son Güncelleme : 17.08.2022 - 08:57
Fularlarınızı bu sezon başınıza, saçınıza veya boynunuza bağlamak yerine bambaşka bir şekilde kombinlemeye ne dersiniz?
(Sasha Mei)
2000’lerde sık sık düşük bel pantolon ile kombinlenen ipek fularlar, bu sezon üst olarak kullanımıyla oldukça popüler hale geldi.
Beyoncé, Britney Spears ve Christina Aguilera gibi dönemin en popüler yıldızlarının sık sık giydiği fularlar kırmızı halıda bile harika bir tercih oluyordu.
(Christina Aguilera)
İtalyan moda devi Versace, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonundaki fular kullanımıyla, ipek fular trendini yeniden moda sahnesine taşıyan markalar arasında yer alıyor.
Genellikle ikiye katlanıp sırttan bağlanan fularlar, straplez bir üst giymişsiniz etkisi yaratıyor.
(Marie Jedig)
Fularlarınızı tam ortadan bağlayarak büstiyer olarak da kullanabilirsiniz. Blazer ceket ve aynı renkteki pantolon ile kombin yaparak şık bir akşam yemeğine katılabilirsiniz.
(Ashley Benson)
Hem tam bir klasik hem de çok yönlü bir aksesuar olan fularlarınızı siz de 2000'lerdeki gibi düşük bel pantolonlarla kombinleyebilirsiniz.
(Lisette Olivera)
İşte fularlarınızı kombinlemek için ilham alabileceğiniz birkaç görünüm...
(June Divino Newton)
(Vanessa Hudgens)
(Rylie Jouett)