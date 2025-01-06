Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filminin 4 ödülle damga vurduğu gecede adeta şıklık yarışı yaşandı. Angelina Jolie'nin kızı ile boy gösterdiği kırmızı halıda, Emma Stone'un radikal saç stili, Nicole Kidman'ın sırt dekolteli elbisesi ve Zendaya'nın 60'lar esintili görünümü çok konuşuldu. İşte Altın Küre Ödülleri kırmızı halısından yansıyanlar...

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 1

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

82. Altın Küre Ödülleri, dün gece düzenlenen ihtişamlı törenle sahiplerini buldu. "Emilia Perez" filminin 4 ödülle başı çektiği gecede, Emmy Ödülleri'ne damga vuran "Shogun" dizisi 4 ödül kazandı.

Gecede ödül kazananlar kadar Hollywood yıldızlarının şıklıkları da çok konuşuldu. İşte 2025 Altın Küre Ödülleri kırmızı halısından yansıyanlar...

KAZANANLAR TAM LİSTE

N-LIFE HABERLERİ

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 2

Zendaya

Elbise:  Louis Vuitton 

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 3

Mikey Madison

Elbise: Bottega Veneta

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 4

Demi Moore

Elbise: Armani

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 5

Ariana Grande

Elbise: Givenchy

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 6

Emma Stone

Elbise: Louis Vuitton

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 7

Nicole Kidman

Elbise: Balenciaga

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 8

Margaret Qualley

Elbise: Chanel

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 9

Eddie Redmayne

Takım elbise: Valentino

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 10

Daniel Craig

Takım Elbise: Giorgio Armani

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 11

Anya Taylor Joy

Elbise: Christian Dior

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 12

Angelina Jolie

Elbise: Alexander McQueen

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 13

Timothée Chalamet

Takım Elbise: Tom Ford

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 14

Zoe Saldana

Elbise: Saint Laurent

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 15

Michelle Yeoh 

Elbise: Balenciaga

Cynthia Erivo

Louis Vuitton

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 16

Tilda Swinton

Elbise: Chanel

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 17

Zoe Kravitz

Elbise: Saint Laurent 

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 18

Cate Blanchett

Elbise: Louis Vuitton

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 19

Elle Fanning

Elbise: Balmain

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 20

Ewan McGregor ve Mary Elizabeth Winstead

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 21

Kate Winslet

Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri - 22

Dwayne Johnson

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