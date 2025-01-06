Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri: İşte gecenin en şık isimleri
Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filminin 4 ödülle damga vurduğu gecede adeta şıklık yarışı yaşandı. Angelina Jolie'nin kızı ile boy gösterdiği kırmızı halıda, Emma Stone'un radikal saç stili, Nicole Kidman'ın sırt dekolteli elbisesi ve Zendaya'nın 60'lar esintili görünümü çok konuşuldu. İşte Altın Küre Ödülleri kırmızı halısından yansıyanlar...
ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
82. Altın Küre Ödülleri, dün gece düzenlenen ihtişamlı törenle sahiplerini buldu. "Emilia Perez" filminin 4 ödülle başı çektiği gecede, Emmy Ödülleri'ne damga vuran "Shogun" dizisi 4 ödül kazandı.
Gecede ödül kazananlar kadar Hollywood yıldızlarının şıklıkları da çok konuşuldu. İşte 2025 Altın Küre Ödülleri kırmızı halısından yansıyanlar...