Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu!
Altın Oran ölçüleriyle yapılan değerlendirmelere göre dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. İngiltere'de yüz estetiği uzmanı Dr. Julian De Silva, tarafından yapılan değerlendirmeye göre 2024 yılının en yakışıklı 10 erkeği..
Londra'da yüz estetiği ve plastik cerrahlığı yapan Dr. Julian De Silva, bilimsel verilere dayanan bir araştırma ile dünyanın en çekici yüzlerini sıraladı. Dr. De Silva, Yunanlılar tarafından güzelliği ölçmek için geliştirilen Altın Oran matematiksel modelini kullanarak farklı yüz özelliklerini analiz etti. İşte Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği.