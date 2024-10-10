Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu!

Altın Oran ölçüleriyle yapılan değerlendirmelere göre dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. İngiltere'de yüz estetiği uzmanı Dr. Julian De Silva, tarafından yapılan değerlendirmeye göre 2024 yılının en yakışıklı 10 erkeği..

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 1

Londra'da yüz estetiği ve plastik cerrahlığı yapan Dr. Julian De Silva, bilimsel verilere dayanan bir araştırma ile dünyanın en çekici yüzlerini sıraladı. Dr. De Silva, Yunanlılar tarafından güzelliği ölçmek için geliştirilen Altın Oran matematiksel modelini kullanarak farklı yüz özelliklerini analiz etti. İşte Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği.

N-LIFE HABERLERİ

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 2

10- SHAH RUKH KHAN

Yüzde 86,76

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 3

9- IDRIS ELBA 

Yüzde 87,94

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 4

8-CHARLES MELTON

Yüzde 88,46

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 5

NICHOLAS HOULT

Yüzde 89,84

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 6

GEORGE CLOONEY

Yüzde 89,9

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 7

JACK LOWDEN

Yüzde 90,33

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 8

ROBERT PATTİNSON

Yüzde 92.15

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 9

PAUL MESCAL

Yüzde 92,38

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 10

LUCIEN LAVISCOUNT

Yüzde 92,41

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 11

AARON TAYLOR- JOHNSON

Yüzde 93,04

Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu! - 12

ALTIN ORAN NEDİR?

*Altın oran bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Güzelliğin arkasındaki gizli formül olarak kabul gören ve Antik Yunanlılar tarafından da kullanılan "altın oran" (1,618033988749894) bir doğru parçasının |AB|  altın oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi anlamına geliyor.

Leonardo da Vinci ile popülerleşen Altın Oran kavramı; büyüğün küçüğe oranı olarak ifade edilir. Yüz estetiğinde bu oran büyük organların onun alt organları dediğimiz organlara oranıdır. Örneğin yüzün, boynun genişliğine oranı, dudağın ve kaşların birleşim yerine oranı, burun boyunun yüzün boyuna, çene ucunun, kaşların birleşim yerine ve ağız boyunun burun genişliğine, burun genişliğinin burun deliklerine ve göz bebekleri arası ile kaşlar arasındaki mesafeye oranı gibi.

Bu sayının bulunduğu orantı, tüm çağlarda mimari ve plastik sanatlarda harmoninin ve estetiğin belirtisi kabul edilmiştir. Bir sanat eseri ya da doğada izlemekten hoşlandığımız, keyif aldığımız, gözümüzü yormayan ve uzun süre izlediğimizde dahi bıkkınlık yaratmayan güzelliklerin temelinde “Altın Oran”ın izleri vardır.

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