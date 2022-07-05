Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 12:36 - Son Güncelleme : 05.07.2022 - 12:46
Hollywood’un ünlü isimlerinden Angelina Jolie, yönetmenliğini yaptığı ‘Without Blood’ filminin çekimleri için Roma’ya geldi.
Oyunculuk kariyerini bir süreliğine daha rafa kaldıran Jolie, başrolünde Salma Hayek’in yer aldığı film ile 5. kez yönetmen koltuğuna oturdu.
Film çekimlerine ara veren oyuncu, çocukları Vivienne ve Zahara ile Roma sokaklarını turladı.
Oyuncunun Roma sokaklarında gezerken giydiği rahat ve şık kıyafetler dikkat çekti. Hardal rengi maxi boy bir elbise tercih eden yıldız, kombinini taba rengi çanta ve platform sandaletlerle tamamladı.
Kızı Zahara ile Roma'daki mağazaları ziyaret eden yıldız, beyaz bol kesim kombiniyle şık ve minimal bir görünüm yakaladı.
İşte Jolie'nin Roma stilinden yansıyanlar...