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Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 12:36 - Son Güncelleme : 05.07.2022 - 12:46

Yönetmenliğini yaptığı için filmin çekimleri Roma'da bulunan ünlü yıldız Angelina Jolie, çocuklarıyla çıktığı alışveriş turunda rahat ve şık Roma stiliyle boy gösterdi. (Fotoğraflar: BACKGRID)

Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri - 1

Hollywood’un ünlü isimlerinden , yönetmenliğini yaptığı ‘Without Blood’ filminin çekimleri için ’ya geldi.

Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri - 2

FİLM ÇEKİMLERİ İÇİN ROMA'DA

Oyunculuk kariyerini bir süreliğine daha rafa kaldıran Jolie, başrolünde Salma Hayek’in yer aldığı film ile 5. kez yönetmen koltuğuna oturdu.

Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri - 3

ŞEHRİ GEZDİLER

Film çekimlerine ara veren oyuncu, çocukları Vivienne ve Zahara ile Roma sokaklarını turladı.

Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri - 4

JOLIE'NİN ROMA STİLİ

Oyuncunun Roma sokaklarında gezerken giydiği rahat ve şık kıyafetler dikkat çekti. Hardal rengi maxi boy bir elbise tercih eden yıldız, kombinini taba rengi çanta ve platform sandaletlerle tamamladı.

Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri - 5

Kızı Zahara ile Roma'daki mağazaları ziyaret eden yıldız, beyaz bol kesim kombiniyle şık ve minimal bir görünüm yakaladı.

İşte Jolie'nin Roma stilinden yansıyanlar...

Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri - 6
Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri - 7
Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri - 8
Angelina Jolie'nin en şık Roma görünümleri - 9

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