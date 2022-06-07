Anne Hathaway, Priyanka Chopra ve BlackPink üyesi Lisa mücevher partisinde buluştu

Haberler - ntv.com.tr | 07.06.2022 - 12:49 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 13:03

Amerikalı yıldız Anne Hathaway, Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ve K-Pop fenomeni BlackPink’in üyesi Lisa Fransa’da düzenlenen mücevher partisine katıldı.

Anne Hathaway, Priyanka Chopra ve BlackPink üyesi Lisa mücevher partisinde buluştu - 1

Sefiller, Şeytan Marka Giyer ve Kara Şövalye gibi yapımlarla bilinen Amerikalı oyuncu Anne Hathaway, yakın zamanda marka elçisi olduğu Bulgari’nin Paris’te düzenlenen etkinliğine katıldı.

Anne Hathaway, Priyanka Chopra ve BlackPink üyesi Lisa mücevher partisinde buluştu - 2

Hathaway etkinliğe diğer marka elçileri Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ve BlackPink grubundan Lisa ile katıldı. Chopra, sosyal medya hesabından beraber çekildikleri selfie pozunu paylaştı.

Anne Hathaway, Priyanka Chopra ve BlackPink üyesi Lisa mücevher partisinde buluştu - 3

NEON SARI BAŞROLDE

Oyuncu, Valentino imzalı parlak renkte sarı bir şort ve gömlek kombiniyle etkinliğe katıldı. Kombinini beyaz renkteki terliği ile tamamlayan yıldız, topuz saçı ve doğal makyajıyla zarif bir görünüm yakaladı.

Anne Hathaway, Priyanka Chopra ve BlackPink üyesi Lisa mücevher partisinde buluştu - 4

GÖSTERİŞLİ ŞIKLIK

Priyanka Chopra, Bulgari partisinde Rasario markalı ışıltılı bir elbise tercih etti. Derin göğüs dekoltesini Bulgari'nin klasik 'serpent' model kolyesiyle öne çıkaran oyuncu, gösterişli bir şıklık sundu.

Anne Hathaway, Priyanka Chopra ve BlackPink üyesi Lisa mücevher partisinde buluştu - 5

DURU SİLÜET

BlackPink grubunun üyesi Lisa da(Lalisa Manobal) Valentino tasarımı bir kombin tercih etti. Şarkıcı, şerit kesim büstiyerini ve yere kadar uzanan düz kesim eteğini zümrüt mücevherleriyle kombinledi.

Anne Hathaway, Priyanka Chopra ve BlackPink üyesi Lisa mücevher partisinde buluştu - 6

AYNI RENK, AYNI MARKA

Mücevher etkinliğinde yan yana oturan Anne Hathaway ve BlackPink üyesi Lisa, aynı renkteki elbiseleriyle dikkat çekti.

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