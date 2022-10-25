Anya Taylor-Joy Dior'un Noel kampanyasında

Dior’un reklam yüzü olan The Queen's Gambit dizisiyle tanınan Anya Taylor-Joy, markanın makyaj serisine ait Noel kampanyası için kamera karşısına geçti.
İtalyan sanatçı Pietro Ruffo’nun altın motiflerle dekore ettiği atmosferde yapılan çekimde Anya Taylor-Joy, kırmızı ışıltılı mini elbisesi ve kırmızı rujuyla poz verdi.
Pietro Ruffo, dekoru Kuzey Yıldızı’ndan esinlenerek hazırladığını anlattı.
26 yaşındaki Amerikalı oyuncu, reklam filminde 'Love Story' filminin Shirley Bassey tarafından seslendirilen meşhur şarkısı ‘Where Do I Begin’ eşliğinde dans ederken görülüyor. Filmde bir grup model de ünlü oyuncuya eşlik ediyor.
Dior’un Makyaj Yaratıcı Direktörü Peter Philips, Noel dönemi için dört farklı renkte ruj üzerinde çalıştığını belirtti.