Anya Taylor-Joy Dior'un Noel kampanyasında

Dior'un makyaj marka yüzü olan Anya Taylor-Joy, Noel kampanyası için kamera karşısına geçti.

Anya Taylor-Joy Dior'un Noel kampanyasında - 1

Dior’un reklam yüzü olan The Queen's Gambit dizisiyle tanınan Anya Taylor-Joy, markanın makyaj serisine ait Noel kampanyası için kamera karşısına geçti.

İtalyan sanatçı Pietro Ruffo’nun altın motiflerle dekore ettiği atmosferde yapılan çekimde Anya Taylor-Joy, kırmızı ışıltılı mini elbisesi ve kırmızı rujuyla poz verdi.

Anya Taylor-Joy Dior'un Noel kampanyasında - 2

Pietro Ruffo, dekoru Kuzey Yıldızı’ndan esinlenerek hazırladığını anlattı.

Anya Taylor-Joy Dior'un Noel kampanyasında - 3

26 yaşındaki Amerikalı oyuncu, reklam filminde 'Love Story' filminin Shirley Bassey tarafından seslendirilen meşhur şarkısı ‘Where Do I Begin’ eşliğinde dans ederken görülüyor. Filmde bir grup model de ünlü oyuncuya eşlik ediyor.

Anya Taylor-Joy Dior'un Noel kampanyasında - 4

Dior’un Makyaj Yaratıcı Direktörü Peter Philips, Noel dönemi için dört farklı renkte ruj üzerinde çalıştığını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

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